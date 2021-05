Pixium Vision : coup d'oeil sur le bureau de l'Assemblée générale

Pixium Vision : coup d'oeil sur le bureau de l'Assemblée générale









Crédit photo © Pixium Vision

(Boursier.com) — La société bioélectronique Pixium Vision, qui développe des systèmes de vision bioniques innovants pour permettre aux patients ayant perdu la vue de vivre une vie plus autonome, informe ses actionnaires sur la composition du bureau de l'Assemblée générale mixte du 27 mai 2021...

L'Assemblée Générale sera présidée par Bernard Gilly, Président du Conseil d'administration. Les fonctions de scrutateurs, désignés par le Directeur Général, agissant sur délégation du Conseil d'administration, seront exercées par Alexandre Gaudin (actionnaire et salarié de la société) et par Lloyd Diamond (Directeur Général), faute d'autres actionnaires ayant accepté d'exercer lesdites fonctions. Guillaume Renondin, Directeur Administratif et Financier, assumera les fonctions de secrétaire de séance.

Les résultats des votes des résolutions soumises à l'Assemblée générale mixte du 27 mai seront publiés sur le site internet dans la rubrique "Assemblée Générale".