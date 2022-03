Pixium Vision convoque une assemblée générale mixte des actionnaires le 19 avril

(Boursier.com) — Pixium Vision, société bioélectronique qui développe des systèmes de vision bioniques innovants afin de permettre aux patients ayant perdu la vue de vivre de façon plus autonome, annonce aujourd'hui qu'une Assemblée Générale Mixte de la Société (AGM) se tiendra le 19 avril 2022 à 10h , au siège de Pixium Vision. La réunion aura lieu en présentiel.

Pixium Vision convoque cette AGM afin de solliciter auprès des actionnaires l'obtention des autorisations financières nécessaires pour donner toutes les opportunités à la Société de sécuriser un financement approprié de ses activités cliniques et sa future structure commerciale et à la poursuite de ses ambitions stratégiques. La société évalue plusieurs options futures de financement et étudie les meilleures possibilités en la matière.

Les informations et documents relatifs à cette Assemblée Générale seront disponibles sur le site Internet de la Société à compter de la convocation des actionnaires, conformément aux lois et réglementations en vigueur.

La société envisage de modifier la date de son Assemblée Générale Annuelle dont la date avait été fixée au 1er juin 2022.