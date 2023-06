Pixium Vision : Bernard Gilly est renouvelé à la présidence du Conseil d'administration

(Boursier.com) — L 'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Pixium Vision SA s'est réunie à Paris, le 13 juin. Elle a adopté l'ensemble des résolutions proposées au vote, notamment relatives à l'approbation des comptes consolidés et sociaux, et au renouvellement des mandats de MM. Bernard Gilly et Lloyd Diamond. L'Assemblée a aussi approuvé le renouvellement du programme de rachat d'actions, et l'octroi d'une délégation permettant l'émission de bons de souscription d'actions (BSA). Les actionnaires ont validé les modifications statutaires et la poursuite de l'activité résultant de la constatation de la perte de la moitié des capitaux propres.

Le résultat du scrutin par résolution est disponible sur le site internet de la société, dans la rubrique Assemblée générale des actionnaires.

Gouvernance

Le Conseil d'administration tenu postérieurement à cette Assemblée Générale Mixte a renouvelé le mandat de M. Bernard Gilly à la présidence du Conseil d'administration.

Le mandat de Directeur Général de M. Lloyd Diamond avait été renouvelé par décisions du Conseil d'administration en date du 16 février 2023.

Le Conseil d'Administration de Pixium Vision reste composé des membres suivants :

- Bernard Gilly, Président du Conseil d'Administration

- Lloyd Diamond, Directeur Général et Administrateur

- BPIfrance Participations, représenté par Mme Olivia Le Proux de la Rivière, Administrateur

- Sofinnova Partners, représenté par Gérard Hascoët, Administrateur

- Mme Marie-Hélène Meynadier, Administrateur indépendant

- Mme Anja Krammer, Administrateur indépendant

- Joseph August Moretti, Administrateur indépendant.