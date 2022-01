Pixium Vision au Biomed Event

(Boursier.com) — Pixium Vision, société bioélectronique qui développe des systèmes de vision bioniques innovants afin de permettre aux patients ayant perdu la vue de vivre de façon plus autonome, annonce la participation de Lloyd Diamond, son directeur général, à l'événement Biomed Event organisé par Invest Securities, qui se tiendra le mercredi 26 janvier 2022. Invest Securities et le Biomed Event accueilleront plusieurs sociétés européennes cotées en bourse spécialisées dans les biotechnologies et la santé, ainsi que des investisseurs institutionnels. Au programme : des rencontres individuelles, des présentations de groupe et des ateliers.