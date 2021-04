Pixium Vision : au 31 mars, la trésorerie s'élevait à 9,7 ME

Pixium Vision : au 31 mars, la trésorerie s'élevait à 9,7 ME









(Boursier.com) — La consommation nette de trésorerie liée aux activités opérationnelles au cours des trois premiers mois de 2021 s'est élevée à 3,6 millions d'euros, contre 2,5 millions d'euros un an auparavant chez Pixium Vision. La hausse de la consommation de trésorerie est principalement liée au lancement de l'étude clinique PRIMAvera en Europe et aux travaux initiés dans le cadre du projet de rapprochement avec la Société Second Sight Medical Products, Inc.

Au premier trimestre 2021, les investissements ne sont pas significatifs et liés essentiellement à des achats de matériels industriels et de laboratoire.

Au 31 mars 2021, les flux nets de trésorerie liés aux activités de financement ressortent à 2,8 millions d'euros à la suite du tirage d'une tranche de 1,25 million d'euros puis de deux tranches de 1 million d'euro du financement mis en place avec ESGO.

Au total, au 31 mars 2021, la trésorerie de Pixium Vision s'élevait à 9,7 millions d'euros comparé à 10,6 millions d'euros au 1er janvier 2021. Compte tenu du montant de sa trésorerie actuelle et des sources de financement sécurisées, la Société dispose d'une visibilité financière jusqu'à la fin de l'année, voire jusqu'au début de l'année suivante.

Par ailleurs, Pixium Vision continue d'explorer plusieurs pistes de réflexion afin de sécuriser la trésorerie nécessaire à la poursuite de son développement. La Société étudie en particulier plusieurs offres de financement reçues récemment et informera le marché, au moment opportun, des principales modalités de l'offre qu'elle déciderait de retenir et de soumettre à l'approbation des actionnaires à l'occasion de la prochaine assemblée générale si le calendrier de convocation de l'assemblée le permet.