Pixium Vision : Assemblée Générale du 19 avril

(Boursier.com) — Pixium Vision SA, société qui développe des systèmes de vision bionique innovants pour permettre aux patients ayant perdu la vue de vivre de façon plus autonome, informe ses actionnaires qu'une Assemblée Générale Mixte de la Société se tiendra mardi 19 avril 2022 à 10 heures au siège social de Pixium Vision, 74 rue du faubourg Saint Antoine à Paris (75012).

L'avis préalable comprenant l'ordre du jour et le texte des résolutions a été publié au BALO no31 (Bulletin des Annonces Légales Obligatoires) en date du 14 mars 2022 et l'avis de convocation a été publié au BALO no 39 du 1er avril 2022 et dans les Affiches Parisiennes.

Les informations relatives à l'Assemblée Générale Mixte et visées à l'article R. 22-10-23 du Code de commerce sont consultables à compter de ce jour sur le site internet de Pixium Vision à l'adresse suivante : www.pixium-vision.com, rubrique "Investisseurs", "Assemblée Générale".