Pixium Vision annonce une position de trésorerie de 7,7 ME au 31 décembre

(Boursier.com) — Pixium Vision, société bioélectronique qui développe des systèmes de vision bionique innovants pour permettre aux patients ayant perdu la vue de vivre de façon plus autonome, annonce une position de trésorerie de 7,7 millions d'euros au 31 décembre 2022, permettant une visibilité financière jusqu'à la fin du deuxième trimestre 2023.

La consommation nette de trésorerie liée aux activités opérationnelles au cours de 2022 s'est élevée à 11,3 millions d'euros contre 8,8 millions d'euros un an auparavant. La hausse de la consommation de trésorerie est principalement liée à l'essai clinique PRIMAvera en Europe pour lequel la Société a atteint son objectif de recrutement et d'implantation de 38 patients, à la date initialement communiquée de décembre 2022, engageant des sites cliniques en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Espagne, aux Pays-Bas et en Italie.

Par ailleurs, la fabrication de systèmes de rééducation à distance pour les patients participants aux essais cliniques, ainsi que l'examen des possibilités de financement ont entrainé une augmentation des dépenses, lesquelles ont été en partie compensées par la réduction des dépenses liées aux études de faisabilité en France et aux Etats-Unis.

Jusqu'au 31 décembre 2022, les investissements en immobilisations corporelles et incorporelles restent faibles, ce qui conduit à un flux de trésorerie net lié aux activités d'investissement de 0,1 million d'euros.

Au 31 décembre 2022, les flux nets de trésorerie liés aux activités de financement ressortent à 4,6 millions d'euros au terme du tirage de la première tranche d'obligations convertibles, dans le cadre du contrat signé avec ESGO en juillet 2022, pour un montant total 5,5 millions d'euros et pour laquelle la Société a reçu un montant total de 4,6 millions d'euros (produit net).

En tout, au 31 décembre 2022, la trésorerie de Pixium Vision s'élevait à 7,7 millions d'euros comparé à 14,5 millions d'euros au 1er janvier 2022. Depuis la fin de l'année dernière, la Société a mis en oeuvre des initiatives de réduction de coûts lui permettant d'étendre son horizon de trésorerie à la fin du deuxième trimestre 2023.

En raison des contraintes de son accord avec ESGO, Pixium Vision a mis fin à ce contrat du fait de l'impossibilité à tirer des tranches supplémentaires. Les 312 ORNAN 2022 restant en circulation à ce jour demeurent convertibles dans les termes du contrat de financement et ont pour date de maturité le 13 juillet 2023. La Société n'a pas obtenu de financement supplémentaire à ce jour, et explore donc différentes pistes pour lui permettre de soutenir sa trésorerie nécessaire à la poursuite de ses ambitions stratégiques.