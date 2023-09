Pixium Vision annonce la réalisation du regroupement de ses actions à raison de 1 action nouvelle contre 50 actions anciennes

(Boursier.com) — Pixium Vision SA, société de bioélectronique qui développe des systèmes de vision innovants pour permettre aux patients ayant perdu la vue de vivre de façon plus autonome, annonce aujourd'hui la réalisation du regroupement de ses actions, tel que décidé par son Conseil d'administration le 27 juillet 2023, à raison de 1 action nouvelle d'une valeur nominale de 1 euro contre 50 actions anciennes d'une valeur nominale de 0,02 euro, ainsi que l'y a autorisé l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 8 mars 2023 aux termes de sa deuxième résolution.

Les principales caractéristiques du regroupement sont les suivantes :

Nombre d'actions soumises au regroupement : 154.019.600 actions (nombre d'actions ajusté notamment suite à (i) la conversion de 20 ORNAN 2022 le 10 août 2023 préalablement à la période de suspension, ayant donné lieu à l'émission de 5.000.000 actions nouvelles, (ii) la renonciation à un nombre total de 543 actions gratuites - définitivement acquises et soumises à une période de conservation - pour lesquelles les bénéficiaires ont renoncé à leurs rompus et à l'indemnisation y afférente, et (iii) la renonciation à 43 actions qu'un actionnaire a consentie dans le cadre du regroupement)

Nombre d'actions nouvelles issues du regroupement : 3.080.392 actions

Code ISIN des actions nouvelles regroupées : FR001400JX97

Code mnémonique des actions regroupées : ALPIX (inchangé)

Les actionnaires qui n'ont pas pu obtenir un nombre d'actions multiple de 50 seront indemnisés à hauteur de leurs rompus restants dans un délai de 30 jours par leur intermédiaire financier.

Toutes les opérations relatives au regroupement auront lieu auprès de Euronext Growth Paris via Société Générale Securities Services, 32 rue du Champ de Tir, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3, désigné en qualité de mandataire pour la centralisation des opérations de regroupement.

Les modalités et le calendrier des opérations de regroupement ont été exposés dans un communiqué de presse publié le 28 juillet 2023. Un avis a été publié au Bulletin des annonces légales obligatoires du 4 août 2023 (no93).

En conséquence du regroupement d'actions, le Directeur Général a procédé aujourd'hui, après la fermeture du marché, à l'ajustement de la parité d'exercice des valeurs mobilières donnant accès au capital de Pixium Vision (BSA, BSA Investisseurs, BSA HCW, Options et AGA - à l'exception des ORNAN 2022) et précisé que le nombre d'actions nouvelles (d'une valeur nominale de 1 euro) (i) pouvant être souscrites, ou (ii) susceptibles d'être attribuées gratuitement au résultat de l'acquisition définitive d'AGA, sera, pour chaque titulaire, arrondi à l'entier inférieur à moins qu'il n'en soit convenu autrement contractuellement.

Après l'annonce par Pixium Vision d'une avance en compte courant d'actionnaires de 3 millions d'euros consentie par Bpifrance Participations et Sofinnova Capital VII le 28 juillet 2023, la société confirme son horizon de financement jusqu'à fin novembre 2023. La Société reste en recherche active de solutions de financement afin de réaliser ses ambitions stratégiques.