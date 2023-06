Pixium Vision annonce avoir reçu 1,8 ME de Crédit d'Impôt Recherche accordé par le gouvernement français

(Boursier.com) — Pixium Vision SA, société de bioélectronique qui développe des systèmes de vision bionique innovants pour permettre aux patients ayant perdu la vue de vivre de façon plus autonome, annonce aujourd'hui avoir reçu un Crédit d'Impôt Recherche d'un montant de 1,8 million d'euros.

Cet apport financier permettra à la société d'étendre sa visibilité financière jusqu'à fin septembre 2023, lui offrant ainsi plus de souplesse dans sa recherche de financement à long terme et soutenir ses ambitions stratégiques.

"Nous restons convaincus que le Système Prima constitue une source d'espoir pour les patients souffrant de DMLA sèche (atrophie géographique) et de maladies de la rétine. Cet apport financier renforce la situation financière de Pixium, et facilitera les discussions avec les investisseurs. Il devient de plus en plus évident qu'à l'avenir, les patients souffrant d'autres déficiences profondes de la vision centrale pourront également bénéficier du Système de vision bionique Prima", a déclaré Lloyd Diamond, directeur général de Pixium Vision. "Suite à la récente obtention du statut Breakthrough Device de la FDA en mars 2023, nous sommes confiants quant au potentiel de la neurostimulation photovoltaïque pour restaurer la vision des patients souffrant de maladies dégénératives de la rétine", a-t-il ajouté.

Pixium Vision poursuit son étude pivot européenne, qui évalue la tolérance et les bénéfices cliniques du micro-implant sans fil du Système Prima pour les patients atteints d'atrophie géographique due à une dégénérescence maculaire liée à l'âge. Fin 2022, la société a réalisé les 38 implantations nécessaires à l'étude PRIMAvera, dont les premières données sont attendues vers la fin 2023 et l'autorisation de mise sur le marché en Europe en 2024.

Par ailleurs, Pixium Vision annonce sa participation à l'Ophtalmology Tech Forum organisé par Octane.

EXPERIENCE : Partnership Pursuit : Physician & Entrepreneur Reception (uniquement sur invitation)

Jeudi 8 juin, 16h30-17h30 - Salle Mariner

LUNCH & EXPERIENCE: Capital and Growth Main stage

Jeudi 9 juin, 13h15-14h30 - Grand Ballroom

Animateur: Andrew Douglas, Partner - Knobbe Martens

TABLE RONDE: Bringing Unmet Needs to Market

Jeudi 9 juin, 16h-16h30 - Grand Ballroom

Animateur : Richard Lindstrom, MD - Minnesota Eye Consultants

Lloyd Diamond, directeur général de Pixium Vision, fera une présentation en personne.

En mai 2023, Edison a publié une mise à jour de son rapport de recherches sur les investissements, tenant compte de l'annonce du rapport annuel 2022 de Pixium, de l'obtention du statut Breakthrough Device aux États-Unis et de la conversion par ESGO qui a suivi, évaluant Pixium Vision à 140 millions d'euros.