Pixium Vision : 7,3 ME levés pour financer l'étude pivot PRIMAvera du Système Prima

(Boursier.com) — Pixium Vision, société qui développe des systèmes de vision bionique innovants pour permettre aux patients ayant perdu la vue de vivre de façon plus autonome, annonce le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires et avoir levé un montant brut de 7,3 ME.

L'augmentation de Capital donnera lieu à l'émission de 14.684.919 actions nouvelles au prix de 0,50 euro par action.

Lloyd Diamond, Directeur Général de Pixium Vision, a déclaré : "Nous sommes particulièrement satisfaits du succès de cette augmentation de capital réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription qui confirme la confiance des investisseurs dans notre Société, sa stratégie et son projet, dans un contexte de marché difficile. Je tiens à remercier l'ensemble de nos actionnaires historiques, notamment Sofinnova et Bpifrance Participations, ainsi que les investisseurs institutionnels et particuliers qui ont participé et ont ainsi contribué au succès de cette opération. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux investisseurs qui sont entrés au capital de Pixium Vision. Leur confiance et leur soutien en cette période pétrie d'incertitudes démontrent la solidité de la stratégie de notre Société. Ce financement réussi permettra à Pixium de continuer le développement de Prima et de franchir les prochaines étapes structurantes, notamment au regard de l'étude pivot PRIMAvera."

RESULTATS DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL

A l'issue de la période de souscription, la demande globale (irréductible et réductible) s'est élevée à 12.734.919 Actions Nouvelles, représentant un taux de souscription d'environ 81,53% de l'offre, répartie comme suit :

8.956.155 Actions Nouvelles ont été souscrites à titre irréductible, représentant 60,99% des Actions Nouvelles à émettre ; et

3.778.764 Actions Nouvelles ont été souscrites à titre réductible, représentant 25,73% des Actions Nouvelles à émettre. Le taux de service des demandes à titre réductible s'élève donc à 100% ;

auxquelles se sont ajoutées :

1.950.000 Actions Nouvelles, représentant 13,28% des Actions Nouvelles à émettre, allouées par le Directeur Général au profit d'investisseurs institutionnels dans le cadre de sa faculté de répartition libre des actions non souscrites à titre irréductible et réductible prévue par l'article L.225-134 I. 2o du Code de commerce ; permettant ainsi d'atteindre une souscription totale de 14.684.919 Actions Nouvelles, représentant un taux de souscription de plus de 94% de l'offre.

Conformément à leurs engagements de souscription, Sofinnova Partners et Bpifrance Participations, actionnaires historiques de la Société, ont participé à l'Augmentation de Capital à titre irréductible et réductible pour un montant total de 2,6 ME.

Dans la mesure où les souscriptions à titre irréductible et réductible ont représenté plus de 75 % de l'offre, les engagements de garantie contractés par les Garants, lesquels s'étaient engagés à souscrire les Actions Nouvelles qui n'auraient pas été souscrites à l'issue de la période de souscription pour un montant maximum de 3,3 ME et dans la limite de 75% du montant total de l'offre, n'ont pas été actionnés.

RAPPEL DE L'UTILISATION DU PRODUIT DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL

Comme annoncé dans le communique de presse publié le 12 juin 2020, le produit de l'Augmentation de Capital est destiné à fournir à la Société des moyens supplémentaires pour poursuivre le développement clinique de son Système Prima qui a récemment montré des résultats extrêmement prometteurs chez les patients équipés des nouvelles lunettes transparentes PRIMA 2. La Société prépare en particulier l'étude pivot, PRIMAvera, qui débutera en fin d'année ou au premier semestre 2021. PRIMAvera doit permettre de fournir des données d'efficacité et de sécurité nécessaires à la commercialisation du dispositif. Enfin, la Société explore également la possibilité de conduire en parallèle l'étude PRIMAvera en Europe et aux Etats?Unis.