Pixium : le Résultat Opérationnel affiche une perte de 4,84 ME au S1

(Boursier.com) — Les produits opérationnels de Pixium s'élèvent à 1,8 Million d'euros et se composent essentiellement d'un Crédit d'Impôt Recherche (CIR) d'un montant de 0,9 Million d'euros et de 0,8 Million d'euros d'indemnités contractuelles versées par Second Sight Medical Product Inc (SSMP). Ces indemnités ont été versées suite à la résiliation unilatérale par SSMP du protocole d'accord conclu le 5 janvier 2021 entre les deux sociétés.

Les dépenses de Recherche et Développement (R&D) courantes se sont élevées à 3,69 Millions d'euros contre 2,86 Millions d'euros l'année précédente. Pendant le premier semestre 2021, Pixium Vision a renforcé son équipe médicale et ouvert plusieurs centres en Europe dans le cadre de son étude PRIMAvera. En outre, le Groupe a poursuivi le développement et la fabrication de son système de vision bionique Prima pour assurer la progression de ses études cliniques en cours.

Les frais généraux courants (G&A) se sont élevés à 2,94 Millions d'euros au premier semestre 2021 contre 1,66 Millions d'euros au premier semestre 2020. Les frais généraux ont augmenté de 76,9% au premier semestre 2021. Cette hausse s'explique principalement par les frais que le Groupe a engagé dans des conseils juridiques afin de préparer son rapprochement avec la société américaine Second Sight Medical Products, Inc.

Au premier semestre 2021, le Groupe n'a pas engagé de dépenses marketing et commerciales.

Le Résultat Opérationnel affiche une perte de 4,84 Millions d'euros plus élevée que celle du premier semestre 2020 (3,27 Millions d'euros). Le Résultat net semestriel affiche une perte de 5,55 Millions d'euros (contre une perte de 3,80 Millions d'euros au premier semestre 2020). La perte par action est de 0,12 euro, en baisse par rapport à celle de 0,15 euro par action enregistrée au premier semestre 2020.

La consommation de trésorerie liée aux activités opérationnelles a augmenté pour atteindre 6,1 Millions d'euros au premier semestre 2021 contre 2,8 Millions d'euros au premier semestre 2020. La hausse des sorties nettes de fonds résulte du lancement de l'étude PRIMAvera, de la poursuite de l'étude de faisabilité américaine, de même que des dépenses relatives à la préparation du rapprochement d'entreprise avec Second Sight Medical Products Inc. La base de comparaison au premier semestre 2020 était également particulièrement basse due au ralentissement des activités lié au COVID-19 durant l'année 2020.

Les flux nets de trésorerie liés aux activités de financement se sont élevés à 5,7 Millions d'euros au premier semestre 2021. Ils reflètent principalement le tirage de 5 tranches ORNAN pour un total de 6,25 Millions d'euros de produits bruts au titre de son accord avec ESGO. A la suite du tirage de la dernière tranche le 12 mai 2021, il n'y a plus de bons de souscription en circulation, la totalité du financement de 10 millions ayant été mobilisée.

Pixium Vision clôture le 1er semestre 2021 avec une position nette de trésorerie de 10,1 millions d'euros contre 5,0 millions d'euros un an plus tôt.

Ultérieurement à la fin de la période, le 13 juillet 2021, Pixium Vision a accru son solde de trésorerie par une augmentation de capital d'environ 8 Millions d'euros en produit brut et d'environ 7,4 Millions d'euros en produit net.

Lloyd Diamond, Directeur Général de Pixium Vision, a déclaré : "Nous nous réjouissons de la poursuite de la transformation de Pixium Vision d'une activité de recherche à une activité commerciale et d'avoir franchi plusieurs étapes majeures au premier semestre 2021. Sur le plan clinique, nous progressons bien grâce à l'étude pivot PRIMAvera de notre Système Prima pour la vision bionique, et nous avons obtenu des financements supplémentaires octroyés par des investisseurs américains afin de garantir le succès de nos programmes cliniques".

"Ce résultat s'appuie sur une solide position financière de 10,1 millions d'euros de trésorerie à fin juin 2021, à cela s'ajoute 8 millions d'euros levés grâce à une augmentation de capital permettant d'assurer le financement jusqu'à fin 2022. Nous nous appuyons désormais sur cette coopération fructueuse avec des investisseurs américains afin d'envisager une introduction au NASDAQ" a ajouté Offer Nonhoff, Directeur Financier de Pixium Vision.