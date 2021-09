Pitch Promotion : primé

(Boursier.com) — Pitch Promotion, marque du Groupe Altarea, a remporté la Pyramide d'Argent 2021 / prix FPI Immobilier d'Entreprise pour son campus Orange Tolosa à Balma, parrainé cette année par SMABTP.

Créé par la Fédération des Promoteurs Immobiliers, ce concours récompense la qualité, l'innovation et le savoir-faire des programmes de construction de logements neufs et d'immobilier tertiaire de ses adhérents.

Le concours comporte 8 prix (+ le prix spécial du jury décidé à l'unanimité) et se déroule sur deux temps : un échelon régional avec les Pyramides d'Argent et un échelon national avec les Pyramides d'Or.