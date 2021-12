Piscines Desjoyaux : record de chiffre d'affaires et de résultats en 2020-2021

(Boursier.com) — Piscines Desjoyaux a atteint sur son exercice 2020-2021 un chiffre d'affaires record de 160,9 millions d'euros, en hausse de près de 40%. Le nombre de bassins "équivalent 8x4" progresse en France de 28% à 7.671 pour un chiffre d'affaires en progression de 33%, ce qui traduit pour cet exercice une amélioration du panier moyen. En effet, le groupe a pu constater ces dernières années que la part équipement annexe de la piscine était significative, liée à un enrichissement de l'offre. A l'International, le volume de bassins progresse de 60% avec une hausse du CA significative à +50%.

L'EBITDA s'établit à 41 ME, il représente ainsi près de 25% du chiffre d'affaires. Le groupe affiche un résultat opérationnel de 35 ME, en nette progression par rapport à l'exercice précédent de près de 14 ME (soit une hausse de 66%). Le résultat net part du groupe s'établit à 25,5 ME, soit 15,8% du chiffre d'affaires contre 14 ME pour l'exercice clos au 31/08/2020, soit une progression de 82%.

Piscines Desjoyaux lance un ambitieux programme visant à augmenter la capacité de production et à moderniser l'outil et les process industriels. Ce programme à hauteur de 25 ME devrait se dérouler sur les exercices 2022 à 2025.

Le groupe constate depuis le début de l'exercice 2021-2022 une hausse significative de l'activité en France comme à l'International. Le groupe espère poursuivre sur cette dernière tendance et entend améliorer la rentabilité grâce à sa politique d'investissement soutenue. Le groupe ambitionne d'atteindre 50% de CA à l'International à court terme.