Piscines Desjoyaux nage vers une année record

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires cumulé de Piscines Desjoyaux s'établit à 113,49 millions d'euros à la fin du 3e trimestre, en progression de +41% par rapport à l'an dernier sur la même période (80,47 ME).

En France, le groupe performe avec une hausse de l'activité de +31,15% et 73,96 ME de chiffre d'affaires sur un marché en forte progression toujours plus concurrentiel. La demande est toujours très soutenue et le groupe se structure pour y répondre tant sur le plan industriel que commercial. Le groupe a redoublé d'effort pour sécuriser ses approvisionnements et ainsi pouvoir répondre à la demande malgré le contexte de pandémie mondiale.

A l'International, l'activité progresse très significativement avec une hausse de +34,82% et 39,53 ME de chiffre d'affaires.

Les chiffres du 3e trimestre, dans le prolongement du début d'exercice, permettent au groupe d'escompter "une année de performance record".