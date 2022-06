Piscines Desjoyaux : n'atteindra pas les objectifs fixés en début d'exercice

(Boursier.com) — Au 28 février, terme du 1er semestre de l'exercice, le chiffre d'affaires consolidé de Piscines Desjoyaux ressort à 71,3 millions d'euros, en hausse de +11,8% par rapport au 1er semestre 2021, soit une hausse de 7,53 ME. Le nombre de bassins "équivalent 8x4" vendus s'établit à 6.004 (6.112 au 1er semestre 2021), soit relativement stable par rapport à l'an dernier.

Le résultat opérationnel courant (ROC) semestriel est bénéficiaire de 13,8 ME (12,86 ME au 1er semestre 2021), soit une amélioration de 0,923 ME.

L'Ebitda au 28 février est positif de 17,06 ME.

Le résultat net consolidé semestriel part du groupe est un bénéfice 10,22 ME (9,03 ME au 1er semestre 2021).

L'investissement sur le semestre s'est élevé à 2,5 ME. La trésorerie au 28 février 2022 s'élève à +56,8 ME (36,3 ME en février 2021). L'endettement brut s'élève à 23,3 ME au 28 février. L'endettement net est négatif. Le ratio net-gearing reste maîtrisé et la structure financière est solide.

Perspectives

Piscines Desjoyaux rappelle que l'activité du groupe est fortement saisonnière. L'activité du 1er semestre est toujours plus faible que celle du second semestre, tant en termes de chiffre d'affaires que de résultat opérationnel. Néanmoins, le contexte inflationniste et la situation géopolitique et sanitaire ne permettront malheureusement pas au groupe d'atteindre les objectifs fixés en début d'exercice (+10%), même si le groupe entend confirmer une progression du chiffre d'affaires vs N-1.