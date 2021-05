Piscines Desjoyaux : le chiffre d'affaires grimpe de plus de 46% au T1

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires global de Piscines Desjoyaux s'est établi à 33,49 millions d'euros sur le premier trimestre, en progression de 46,26% par rapport à l'an dernier sur la même période.

En France, le groupe performe avec une hausse de l'activité de +37,4% sur un marché en forte progression toujours plus concurrentiel. "La demande est toujours très soutenue et le groupe a su se structurer pour y répondre tant sur le plan industriel que commercial. Le groupe, leader, entend renforcer sa position par la conquête de part de marché et un maillage plus précis du territoire" commente la direction.

À l'International, l'activité progresse très significativement avec une hausse de 58,24% du chiffre. Le groupe récolte les fruits de sa stratégie de pénétration via filialisation sur les marchés à fort potentiel qu'il a longtemps soutenu. Il se satisfait de la croissance amorcée depuis deux exercices sur ces marchés et entend y renforcer son positionnement.

La stratégie offensive mise en place (attractivité de l'offre, maillage et développement commercial, investissements industriels conséquents) en parfaite adéquation avec le besoin de recentrage de ses clients permet au groupe d'aborder sereinement l'avenir, de continuer à innover perpétuellement pour répondre au mieux aux attentes de ses clients actuels et futurs.

Les chiffres du T1, dans le prolongement de l'exercice 2020, permettent au groupe d'escompter une année de tous les records.

