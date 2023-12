Piscines Desjoyaux : la marge opérationnelle se tasse à 15,5%

(Boursier.com) — Piscines Desjoyaux affiche un résultat opérationnel 2022-2023 de 21,5 ME en retrait de 24% par rapport à l'exercice précédent. La marge opérationnelle se tasse à 15,5% contre 17,5% en 2021-2022. Le résultat net part du Groupe s'établit à 16,2 ME, soit 11,7% du chiffre d'affaires contre 21,3 ME pour l'exercice précédent, soit une diminution de 24%.

Piscines Desjoyaux affiche sur cet exercice un chiffre d'affaires de à 138,8 millions d'euros, en retrait de 13,6% avec 9.109 bassins vendus contre 11.250 un an plus tôt.

Desjoyaux assure que les investissements réalisés ces dernières années permettent d'avoir désormais un outil de production très performant ayant permis de répondre à une demande soutenue. Le groupe poursuit son programme à hauteur de 12 ME environ sur cet exercice afin d'améliorer la performance de son outil tant au niveau industriel que commercial.

Desjoyaux se veut prudent pour l'exercice en cours compte tenu du contexte inflationniste et entend maintenir ses positions de leader sur les principaux marchés. Le travail déjà engagé sur les précédents exercices se poursuivra, notamment au niveau de la modernisation et de l'automatisation de ses métiers supply chain et du process de fabrication de la matière plastique.