Piscines Desjoyaux : forte hausse des ventes et des résultats

Crédit photo © Piscines Waterair

(Boursier.com) — Piscines Desjoyaux profite à plein des nouvelles priorités de confort des Français dans leur maison. Au 28 février 2021, le chiffre d'affaires semestriel du groupe ressortait à 63,7 ME, en hausse de 44,4% par rapport au 1er semestre de l'exercice 2020-2021. Le nombre de bassins " équivalent 8 x 4 " vendus s'établit à 6.112 contre 4.547 un an plus tôt, soit une hausse de 34,42%.

Le résultat opérationnel courant semestriel monte à 12,86 ME contre 4,15 ME au 1er semestre de l'exercice 2020-2021 et l'EBITDA s'élève à 15,62 ME. Le résultat net consolidé semestriel part du groupe est un bénéfice 9 ME à comparer à moins de 3 ME u nan plus tôt, soit une progression de plus de 200%. La trésorerie au 28 février 2021 s'élevait à 36,3 ME contre 13,6 ME en février 2020 mais les dividendes de 4,6 ME ont été versés en avril 2021 contrairement à l'an dernier où ils avaient été distribués en février. L'endettement brut s'élevait au 28 février 2021 à 17,6 ME.

Le groupe constate depuis plusieurs exercices une hausse significative de l'activité en France comme à l'International et dit commencer à entrevoir les retombées des investissements soutenus en développement commercial initiés il y a quelques années. En ce qui concerne les marchés français et européen, les très bonnes conditions climatiques de la dernière période estivale, la demande renforcée sur le marché (recentrage des clients lié à la pandémie) et les récentes tendances observées sur le marché de la piscine permettent au groupe d'envisager l'avenir avec optimisme et enthousiasme.