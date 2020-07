Piscines Desjoyaux : forte hausse des résultats semestriels

Crédit photo © Piscines Waterair

(Boursier.com) — Piscines Desjoyaux a dégagé un résultat opérationnel courant semestriel de 4,15 ME, presque doublé sur un an. A fin février, le bénéfice net consolidé semestriel atteint 2,99 ME contre 1,47 ME au 1er semestre de l'exercice précédent.

Le fabricant de piscines avait enregistré une croissance de près de 20 % sur la période avec un chiffre d'affaires de 44,1 ME.

Piscines Desjoyaux prévoit au 31 août 2020 une hausse soutenue de l'activité, tant en France qu'à l'international (de 5 à 10%) et se déclare confiant sur l'activité du premier semestre de l'exercice suivant. Les conséquences du COVID 19 pour le groupe sont qualifiées pour l'heure de "peu significatives".