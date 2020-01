Piscines Desjoyaux en vive croissance en 2019

(Boursier.com) — Piscines Desjoyaux a annoncé pour l'exercice 2018-2019 un chiffre d'affaires consolidé en progression de 11,7% à 102,7 millions d'euros, pour un résultat opérationnel quasiment doublé à 14,3 millions d'euros et un résultat net part du groupe de 9,78 millions d'euros, à comparer aux 5 millions dégagés en 2017-2018. Le volume d'activité est en progression tant en France qu'à l'international, se félicite le groupe, dont le résultat opérationnel affiche donc une expansion de 80% avec la maîtrise des achats et des charges. Le résultat opérationnel représente 13,7% de marge sur l'exercice clos contre 8,7% un an plus tôt. L'Ebitda atteint 19,5 millions d'euros et 18,9% du chiffre d'affaires. La marge nette ressort à 9,5% après le quasi-doublement du bénéfice net.

Le groupe n'est "plus endetté", avec 13,84 millions de dettes financières face à 24,44 millions d'équivalent de trésorerie. Les capitaux propres s'élèvent à 66,6 millions d'euros au 31 août 2019, date de clôture de l'exercice. Le flux net de trésorerie généré par l'activité est en forte hausse de 8 ME à 19,5 ME.

Le groupe constate depuis le début de l'exercice entamé une stabilité de l'activité en France et une sensible progression à l'international. Il espère poursuivre sur cette dernière tendance et entend améliorer la rentabilité grâce à sa politique d'investissement. En ce qui concerne la France, les très bonnes conditions climatiques de la dernière période estivale, le leadership et l'attractivité de l'offre du groupe lui permettent "d'être optimiste pour l'exercice en cours". Néanmoins, le groupe se veut prudent et "se satisferait d'une consolidation des derniers acquis". En Europe et à l'international, il poursuit sa stratégie de maillage "en s'implantant dans de nouveaux pays et en appuyant la conquête de marché à fort potentiel".