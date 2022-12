Piscines Desjoyaux : chiffre d'affaires annuel stabilisé et résultats en retrait

(Boursier.com) — Piscines Desjoyaux a vu son chiffre d'affaires de l'exercice 2021-2022 se stabiliser à 160,5 ME contre 160,9 ME pour l'exercice 2020-2021. En France, le nombre de bassins " équivalent 8x4 " enregistre une baisse significative de près de 10% mais le chiffre d'affaires quant à lui, affiche une progression de 2,5%, phénomène expliqué par la hausse des tarifs et l'augmentation du panier moyen avec des bassins mieux équipés cette année que durant ces dernières années. L'exercice écoulé a vu en effet se concrétiser moins de projets que durant l'exercice antérieur mais des projets de plus grande qualité.

À l'International, le volume de bassins diminue de 20% accompagné d'une baisse de chiffre d'affaires de 4%. Piscines Desjoyaux explique cette tendance par le contexte géopolitique et inflationniste également. Le groupe affiche un résultat opérationnel de 28,2 ME, en retrait de 20% par rapport au niveau record de l'exercice précédent. La marge diminue à 17,5% du chiffre d'affaires contre 21,75% sur le précédent exercice. L'EBITDA s'établit à 34 ME, il représente ainsi plus de 21% du chiffre d'affaires. Le résultat net part du Groupe s'établit à 21,3 MEUR, soit 13,3% du chiffre d'affaires contre 25,5 ME pour l'exercice clos au 31/08/2021, soit une diminution de 16,5%.

Piscines Desjoyaux se veut prudent dans ses perspectives et se satisferait d'une consolidation des derniers acquis au regard du contexte géopolitique et sanitaire d'actualité. Le groupe travaille à cette consolidation sur plusieurs axes majeurs : modernisation et automatisation du process logistique et industriel, mise en place d'un nouveau centre R&D, modernisation et automatisation du process de fabrication de la matière plastique afin de reconstituer les marges opérationnelles.