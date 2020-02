Pinterest s'enflamme après les comptes

(Boursier.com) — Pinterest flambe de 17% en pré-séance à Wall Street. Le réseau social américain de partage de photos a dévoilé un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes. Le déficit net du quatrième trimestre ressort à 35,7 millions de dollars soit 6 cents par titre, pour des revenus proches de 400 millions de dollars. Un an avant, les ventes n'étaient que de 273 M$. Hors éléments, le bénéfice par action a atteint 12 cents, alors que le consensus était de 8 cents. Les ventes étaient attendues à 368 M$ selon FactSet. Pour l'exercice 2020, Pinterest prévoit des revenus atteignant 1,52 milliard de dollars, contre 1,14 Md$ un an plus tôt et 1,48 Md$ de consensus.