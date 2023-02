Pinterest : prévisions prudentes et rachats d'actions

(Boursier.com) — Pinterest perdait du terrain après bourse hier soir à Wall Street. Le réseau social a livré des revenus et profits sans grand relief sur le quatrième trimestre, mais aussi des prévisions prudentes. Le groupe a enregistré un bénéfice du quatrième trimestre de 17,5 millions de dollars, ou 3 cents par action, pour des ventes de 877 millions de dollars en hausse de 4%. Après ajustement pour la rémunération en actions et d'autres facteurs, le géant du scrapbooking en ligne a affiché un bénéfice de 29 cents par action. Pinterest a également annoncé que son conseil d'administration avait autorisé le rachat d'un maximum de 500 millions de dollars de ses actions ordinaires de classe A au cours des 12 prochains mois. "Alors que l'industrie dans son ensemble est confrontée à des vents contraires, nous nous adaptons rapidement à un environnement macro en évolution et nous nous engageons à créer une expérience en ligne plus positive pour nos utilisateurs et nos annonceurs", a déclaré le CEO Bill Ready. Les analystes s'attendaient en moyenne à ce que Pinterest publie un bénéfice ajusté de 27 cents par action sur des ventes de 888 millions de dollars, selon FactSet.

Pinterest indique que ses revenus du premier trimestre devraient augmenter de 1-4% d'une année sur l'autre. En outre, le groupe fait état du départ de son directeur financier Todd Morgenfeld, qui quittera ses fonctions le 1er juillet. Les utilisateurs actifs mensuels ont grimpé de 4% sur la période close pour atteindre 450 millions, niveau toutefois légèrement inférieur au consensus.