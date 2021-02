Pinterest : Microsoft voulait l'épingler à son tableau de chasse

(Boursier.com) — Pinterest prend 7% avant bourse à Wall Street, alors que le colosse software Microsoft aurait évalué selon le Financial Times une éventuelle acquisition du réseau social de partage de photographies. Le FT croit ainsi savoir que Microsoft aurait mené des discussions avec Pinterest en vue d'une potentielle acquisition. Il n'y a toutefois plus actuellement de négociations actives entre les deux groupes, expliquent les sources familières de la question du Financial Times. Pinterest pèse actuellement 51 milliards de dollars à Wall Street. L'approche de Microsoft aurait eu lieu il y a quelques mois.