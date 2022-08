Pinterest flambe avec Elliott, malgré des comptes sans relief

(Boursier.com) — Pinterest bondit de près de 20% avant bourse à Wall Street ce mardi, malgré des résultats inférieurs aux attentes de marché, alors qu'Elliott vient de confirmer une prise de participation au capital. Le groupe a pourtant raté le consensus de profit sur le trimestre clos et livré des prévisions de revenus décevantes. Le nombre d'utilisateurs du réseau social, quant à lui, n'a pas évolué en comparaison du trimestre antérieur, alors que les analystes craignaient un déclin. Hier soir, le groupe a donc dévoilé une perte du deuxième trimestre de 43 millions de dollars et 7 cents par titre, pour des revenus de 666 millions de dollars à comparer aux 613 millions de l'an dernier. Le leader du scrapbooking en ligne a dégagé un bpa ajusté de 11 cents, contre 25 cents un an avant et 18 cents de consensus. Les revenus étaient quant à eux attendus à 665 millions.

Rappelons que le cofondateur du groupe Ben Silbermann a quitté ses fonctions de directeur général, remplacé par Bill Ready, un ancien d'Alphabet et de PayPal. Ready a souligné hier soir la croissance de 9% des revenus en glissement annuel et la progression de 10% à devises constantes, malgré l'incertitude à laquelle font face les annonceurs. L'espoir de redressement est aussi entretenu par la montée au capital de l'investisseur activiste Elliott Management Corp. Selon le Wall Street Journal, Elliott a indiqué il y a quelques semaines à la compagnie qu'il était devenu son principal actionnaire. Hier, l'investisseur a confirmé sa participation, décrivant une activité "hautement stratégique" de Pinterest, disposant d'un potentiel significatif de croissance. Ready a pour sa part fait état d'un dialogue constructif avec son actionnaire.

Pour son troisième trimestre, le groupe table sur une croissance voisine de 5% en glissement annuel, alors que les analystes visaient 710 millions de dollars de revenus soit 12% de croissance.