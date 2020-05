Pinterest épinglé pour ses pertes trimestrielles

(Boursier.com) — Pinterest dévisse de 13% à Wall Street. Le groupe a dépassé les attentes de revenus sur le premier trimestre fiscal, mais prévient de pressions sur les marges du fait du coronavirus. La perte nette trimestrielle est ressortie à 141 millions de dollars et 25 cents par titre, contre 41 millions un an avant. Le bpa ajusté est dans le rouge de 10 cents, contre 32 cents un an avant et 9 cents de consensus. Les revenus ont atteint 272 millions de dollars, contre 202 millions un an avant et 269 millions de consensus. Le groupe a affiché 367 millions d'utilisateurs actifs mensuels sur le trimestre, ce qui dépasse les attentes. Le réseau social de partage de photographies déplore sur la période les pressions sur la marge brute. Les dépenses opérationnelles devraient encore augmenter au second trimestre, mais à un rythme inférieur à celui du premier trimestre...