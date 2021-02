Pinterest dépasse facilement les attentes

(Boursier.com) — Pinterest , le réseau social américain de partage de photographies, a annoncé sur le trimestre clos un bénéfice ajusté par action de 43 cents à comparer à un consensus de 32 cents. Ce bpa n'était que de 12 cents un an plus tôt. Les revenus se sont établis quant à eux à 706 millions de dollars, contre 400 millions de dollars environ un an plus tôt, à la même époque. Le trimestre a donc été particulièrement solide, avec une croissance de 76% de l'activité. Le consensus de revenus était de 646 millions de dollars. Le groupe a récupéré... 100 millions d'utilisateurs actifs mensuels additionnels en 2020, ce qui constitue un record historique selon son DG et cofondateur Ben Silbermann. Par ailleurs, les recettes publicitaires ont été généreuses durant la saison des fêtes.