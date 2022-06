Pinterest : départ du directeur général, remplacé par un vétéran du commerce et des paiements

(Boursier.com) — Pinterest grimpait de plus de 4% après bourse hier soir à Wall Street à l'annonce d'un changement de CEO. Ben Silbermann, 39 ans, cofondateur et directeur général du réseau social, quitte donc la direction et laisse la place à un vétéran de Google et PayPal, Bill Ready. Ce mouvement pourrait signaler un virage stratégique vers le e-commerce, notent certains spécialistes. Silbermann deviendra président exécutif et conservera un siège au conseil d'administration de la plateforme de San Francisco. Ready rejoindra aussi le board. Durant le règne de Silbermann, Pinterest a grandi pour devenir un mastodonte des réseaux sociaux à plus de 430 millions d'utilisateurs et aux revenus annuels de plus de 2,5 milliards de dollars. Ready, pour sa part, vient de passer deux ans à gérer le commerce et les paiements chez Google (Alphabet). Le nouveau dirigeant âgé de 42 ans a aussi passé des années chez PayPal. Il affirme que le prochain chapitre doit permettre d'aider les 'pinners' (utilisateurs du réseau) à acheter, essayer et agir dans un certain nombre de domaines.