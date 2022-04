Ping Identity nomme Rakesh Thaker

(Boursier.com) — Ping Identity, le fournisseur de solutions d'identite? intelligentes pour l'entreprise, a annoncé la nomination de Rakesh Thaker au poste de SVP, Chief Development Officer, pour diriger l'équipe mondiale de recherche et développement ('R&D') de Ping Identity. Rakesh Thaker remplacera Peter Burke, prenant sa retraite et actuellement chargé de diriger l'équipe R&D de Ping Identity.

Rakesh Thaker prend ses fonctions chez Ping Identity après avoir travaillé chez Cisco, où, en tant que Vice-président des réseaux d'entreprise, il était chargé de superviser une équipe R&D mondiale. Thaker a également occupé des postes de direction dans des entreprises privées et publiques, notamment Cisco, Gigamon, Blue Coat et Dell, où il a créé, développé et dirigé des équipes à travers le monde pour construire des produits SaaS Enterprise, de sécurité et de réseau.

"La pandémie a accéléré la transformation numérique dans tous les domaines. Dans ce monde d'accès à distance et à tout, l'identité est fondamentale pour la confiance et au coeur d'une bonne stratégie de sécurité" a déclaré Thaker. "Je suis enthousiaste à l'idée de rejoindre l'équipe de Ping Identity pour poursuivre notre objectif de permettre aux entreprises de proposer de manière transparente des expériences numériques sécurisées pour les employés, les partenaires et les clients."