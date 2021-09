Ping Identity Holding annonce l'acquisition de Singular Key

(Boursier.com) — Ping Identity Holding Corp, solution intelligente de gestion des identités pour les entreprises, annonce l'acquisition de Singular Key, un leader de l'orchestration 'no-code' de la sécurité des identités. Singular Key simplifie et accélère l'intégration des services de gestion des identités, en offrant une méthode 'no-code' pour la création de 'workflows' pour de multiples technologies et plates-formes, dont la vérification des identités, la gestion de la fraude, des risques et des accès, les accès à privilèges et la gouvernance des identités au sein d'une seule architecture unifiée.

Avec l'orchestration de la gestion des identités, les entreprises peuvent facilement concevoir et maintenir des parcours utilisateur dynamiques pour la gestion des identités et des accès couvrant l'ensemble du cycle de vie des identités. L'approche intelligente multicouche de Singular Key simplifie les 'workflows' de gestion des identités en réduisant les complexités et en accélérant les déploiements, qui ne nécessitent plus la génération de lignes de code, pour plus d'agilité et de souplesse.

Singular Key sera disponible au sein de la plate-forme PingOne Cloud, et permettra aux clients actuels et futurs de Ping Identity d'optimiser les parcours d'accès de bout en bout de leurs utilisateurs pour les systèmes Ping et en tierce partie.