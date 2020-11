Ping Identity annonce l'acquisition de Symphonic Software

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Ping Identity Holding Corp, la solution d'identité intelligente pour les entreprises, annonce l'acquisition de Symphonic Software, leader dans l'autorisation dynamique pour protéger les accès aux API, aux données, aux applications et aux ressources via la gestion des identités.

L'autorisation dynamique donne aux services informatiques une flexibilité inégalée pour contrôler les accès des utilisateurs, et permettre aux entreprises de mieux prévenir les fraudes, d'améliorer la cyber sécurité et de respecter les réglementations.

Au cours des deux dernières années, Ping Identity et Symphonic ont noué un partenariat réussi, en associant la plate-forme d'autorisation de Symphonic avec les solutions de protection des données personnelles et gestion du consentement de Ping. La solution conjointe Ping Identity-Symphonic permet aux entreprises de centraliser l'administration et l'autorisation d'accès aux ressources et aux données critiques pour tous les types d'utilisateurs, d'applications et de terminaux dans un langage facile à comprendre.

La solution donne également aux entreprises la capacité de répondre aux exigences d'évolutivité et de performance dont elles ont besoin pour sécuriser l'accès accéder aux ressources et aux données critiques.