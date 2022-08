Pinduoduo : une vedette chinoise à Wall Street

(Boursier.com) — Pinduoduo , le groupe chinois de commerce en ligne, mettant en relation des millions de producteurs agricoles avec les consommateurs, se distingue en forte hausse de 12% avant bourse à Wall Street, les opérateurs saluant la dernière publication financière. Il faut dire que le groupe a plus que triplé ses bénéfices, tandis que ses revenus ont progressé bien plus que prévu. Le groupe évoque une reprise du sentiment des consommateurs. Il a dégagé sur le trimestre clos un bénéfice net de 8,9 milliards de yuans, environ 1,3 milliard de dollars, ou 6,22 yuans par ADS. Un an avant, le profit net se situait à 2,41 milliards de yuans et 1,69 yuan par ADS. Les revenus trimestriels totaux ont atteint 31,4 milliards de yuans, près de 4,7 milliards de dollars, soit une augmentation de 36% en glissement annuel. Le profit opérationnel s'est envolé de 335% ! Même en base ajustée, ce bénéfice opérationnel a plus que triplé.