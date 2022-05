Pinduoduo s'envole après les comptes

(Boursier.com) — Pinduoduo , le groupe chinois de commerce en ligne coté à Wall Street, spécialiste de la vente de produits alimentaires à bas prix, s'enflamme avant bourse. Pour le premier trimestre fiscal, les profits et revenus du groupe ont nettement dépassé les attentes de marché, la marge brute s'étant considérablement appréciée et les coûts ayant été réduits. Pinduoduo est ainsi parvenu à un bénéfice net de 2,6 milliards de yuans, environ 410 millions de dollars, contre une perte nette de 2,91 milliards de yuans un an avant. Les revenus totaux ont progressé de 7% à 23,8 milliards de yuans, soit 3,75 milliards de dollars. Le nombre moyen d'utilisateurs actifs mensuels sur le trimestre a été de 751,3 millions, en hausse de 4% en glissement annuel.