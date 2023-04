Pierre & Vacances : une guidance relevée, un titre qui recule

(Boursier.com) — Pierre & Vacances abandonne 3,2% à 1,69 euro malgré une activité très dynamique au premier semestre et le relèvement de sa guidance 2022-2023. Il faut dire que le titre affiche un bond de 60% depuis le premier janvier... Le groupe a fait état d'un chiffre d'affaires semestriel de 808,8 millions d'euros, en hausse de 13,1%, avec un CA des activités touristiques en progression de 19,9%, avec une accélération sur le T2 (+20,3%).

Compte tenu des bonnes performances du 1er semestre, du niveau des réservations à date, de la capacité du groupe à atténuer les effets de l'inflation sur ses marges et de la bonne exécution de son plan stratégique RéInvention, la société relève ses prévisions financières au titre de l'exercice 2022/2023 et vise désormais un EBITDA ajusté à plus de 130 ME, contre 105 ME précédemment, pour un chiffre d'affaires des activités touristiques de plus de 1,7 MdE (vs. 1,66 MdE précédemment). Enfin, la génération de flux de trésorerie opérationnels est escomptée à plus de 50 ME contre 37 ME.

Odo BHF réitère son conseil 'surperformer' et reste confiant dans la capacité du groupe à poursuivre la bonne exécution de son plan stratégique. La firme dispose de plusieurs catalyseurs : un positionnement unique orienté vers le tourisme de proximité ; un parc rénové permettant d'améliorer les taux d'occupation et les prix ; une confiance affichée quant à la capacité du groupe à gérer la forte inflation grâce à la hausse des prix et au plan d'économie de coûts ; une situation de cash net et une valorisation qui reflète une décote autour de 30% par rapport à la moyenne historique (VE/EBITDA 2024e à 4,4x). La cible est ajustée de 1,95 à 2,2 euros.

Pour TP ICAP Midcap, les bonnes publications continuent de s'enchainer pour le groupe, crédibilisant encore plus ses objectifs du plan Réinvention. Pour jouer la poursuite de la recovery, l'analyste maintient son opinion 'achat' avec un objectif ajusté de 2,2 à 2,3 euros suite à la hausse de ses attentes.