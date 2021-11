Pierre & Vacances : un seul candidat pour la recapitalisation ?

(Boursier.com) — Une seule offre ferme aurait été déposée pour recapitaliser Pierre & Vacances Center Parcs (PVCP), ont indiqué vendredi soir 'Les Echos' sur leur site internet. Le numéro un européen des résidences de loisirs a besoin d'urgence de 300 à 400 millions d'euros pour renforcer ses fonds propres, après la crise du coronavirus qui a laminé son activité de locations d'appartements touristiques.

Alors que les candidats investisseurs avaient, de sources concordantes, jusqu'au 8 novembre pour déposer leur proposition respective, seul le groupement réunissant les fonds Alcentra et Fidera, et la société d'investissement Atream a concrétisé son intérêt pour la totalité du groupe, selon le quotidien économique. Bpifrance s'est vu proposé d'investir à leurs côtés, selon des sources.

Les autres candidats, dont le favori, le duo réunissant Certares, une société d'investissement spécialiste de l'univers du voyage, et Davidson Kempner, un poids lourd de l'investissement, auraient finalement renoncé au dossier. Certares et Davidson Kempner n'étaient intéressés que par le pôle Center Parcs, la pépite du groupe, une proposition jugée irrecevable par le groupe PVCP, selon 'Les Echos'.

Par ailleurs, le fonds Sixth Street Partners n'a pas non plus remis d'offre à ce stade, et n'aurait de toute façon pas l'intention de faire une offre sur l'ensemble du périmètre du groupe, selon les sources citées par le journal.

Interrogé par le quotidien, PVCP n'a pas fait pas de commentaire. Aucune date butoir n'a été communiquée officiellement et l'entreprise pourrait vouloir se donner la possibilité de susciter d'autres candidatures. L'objectif serait d'éviter un tête à tête avec le trio Alcentra-Fidera-Atream.

Une capitalisation boursière tombée à 90 millions d'euros

Selon un connaisseur du dossier, le manque d'offres globales témoigne de la complexité du dossier Pierre & Vacances Center Parcs. D'une part, le groupe supporte un total de dettes de plus de 1 milliard d'euros, et nécessite sans tarder une injection de fonds de l'ordre de quelque 300 à 400 ME afin de rembourser son financement bancaire obtenu au printemps (320 ME avec les intérêts). La solution passera donc avec une forte probabilité par de la conversion de dette en capital, et des abandons de créances. D'autre part, PVCP devra faire face au remboursement de son prêt garanti par l'Etat (PGE) de 240 ME, qui devra sans doute être restructuré.

Le cours de Bourse de PVCP a fondu de 38% depuis le début de l'année, ramenant sa capitalisation boursière à environ 90 millions d'euros. A l'issue de la future restructuration, la participation de son président fondateur Gérard Brémond, qui contrôle un peu plus de 49% du capital, devrait être fortement diluée.

Nouvelle proposition faite aux bailleurs individuels

Enfin, Pierre & Vacances Center Parcs est aussi confronté à la nécessité d'un accord avec ses 18.800 bailleurs individuels. La direction, en quête d'économies sur les loyers à verser pendant ces deux années de quasi-paralysie liée à la crise sanitaire, a officialisé mercredi soir une nouvelle proposition leur demandant de renoncer à 5 mois de loyers au lieu des 7,5 mois demandés initialement.

Cette proposition est soumise à acceptation du 15 novembre au 2 décembre, terme de la procédure amiable de conciliation. La direction du groupe a fixé à 85% le taux d'acceptation de son offre d'abandon de loyers. La mouture initiale avait recueilli l'accord d'environ deux tiers des bailleurs.