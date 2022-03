Pierre & Vacances : "succès" du processus de restructuration

(Boursier.com) — Pierre et Vacances annonce ce jour le succès du processus de restructuration du Groupe Pierre & Vacances - Center Parcs. Dans le cadre du processus d'adossement annoncé le 20 décembre 2021 en lien avec l'objectif de renforcement de ses fonds propres engagé depuis près d'un an, Pierre & Vacances - Center Parcs a conclu le 10 mars 2022 un accord avec Alcentra (créancier financier du groupe), Fidera (également créancier financier) et Atream (bailleur institutionnel), ainsi qu'avec ses principaux créanciers bancaires, ses créanciers Euro PP et ses principaux porteurs d'Ornane (le SteerCo).

Aux termes de l'accord, les parties se sont engagées à soutenir et réaliser toutes les démarches et actions raisonnablement nécessaires à la mise en oeuvre et à la réalisation des opérations de restructuration notamment au niveau de Pierre et Vacances SA qui y sont décrites. L'accord prévoit également que, sous réserve d'exceptions limitées, les créanciers signataires s'interdisent de céder leurs créances jusqu'au 16 septembre 2022.

Cet accord répond aux objectifs de la Société et de son fondateur "de préserver l'intégrité du groupe et de parvenir à une structure financière équilibrée en réduisant son endettement et en sécurisant les liquidités nécessaires pour lui permettre de déployer son plan stratégique RéInvention 2025".

La réalisation des opérations de restructuration permettra principalement l'injection de 200 ME de fonds propres, pour renforcer le bilan du groupe en vue de la mise en oeuvre de son plan stratégique RéInvention 2025, par une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription de 50 ME environ - ouverte à l'ensemble des actionnaires existants et intégralement garantie par Alcentra et Fidera -, une augmentation de capital de 150 ME environ - réservée à Alcentra et Fidera à hauteur d'au moins 45 ME environ et d'au plus 75 ME chacun environ, à Atream à hauteur de 30 ME, à SPG (créancier financier) à hauteur de 9 ME et aux titulaires d'Ornane hors SteerCo à hauteur de 21 ME. Alcentra et Fidera s'engageant à souscrire, en numéraire, à parité (sauf allocation différente convenue entre eux) les actions nouvelles réservées à chacun des bénéficiaires ci-dessus (hors Alcentra et Fidera) qui n'auraient le cas échéant pas été souscrites par ceux-ci. L'opération doit aussi permettre un désendettement massif, avec notamment la conversion en capital de près de 552 ME de dette non sécurisée, portant sur le Prêt Garanti par l'Etat de 240 ME obtenu en juin 2020 (PGE 1), à hauteur d'un montant converti de 215 ME (le solde, soit 25 ME, étant remboursé par la Société à la date de réalisation des opérations de restructuration), la dette obligataire Euro PP à hauteur d'un montant converti d'environ 129 ME, la dette Ornane à hauteur d'un montant converti d'environ 98 ME, et la dette bancaire non sécurisée à hauteur d'un montant converti d'environ 110 ME.

Ces opérations de conversion de dette en capital permettront au groupe de diviser environ par 3 son endettement brut et de retrouver "un niveau d'endettement pérenne et nettement inférieur à celui qui prévalait avant la crise sanitaire".

Les opérations permettront aussi la mise en place d'une nouvelle gouvernance avec des actionnaires prêts à accompagner la Direction Générale dans l'exécution de son plan stratégique RéInvention 2025, ainsi que l'externalisation du financement de l'activité immobilière grâce à la création d'une foncière dédiée ayant pour objet principal d'acquérir et de louer au groupe de nouveaux sites.

En fonction du taux de souscription des actionnaires existants à l'augmentation de capital qui leur est ouverte et en prenant pour hypothèse qu'Alcentra, Fidera, Atream et SPG exclusivement souscrivent à l'intégralité de l'augmentation de capital réservée en ce compris la quote-part non souscrite par les titulaires d'Ornane hors SteerCo, les Investisseurs détiendront, à l'issue des Opérations de Restructuration, une participation au capital de la Société comprise entre 21,7% et 24,7% du Capital Social Post-Adossement pour Alcentra, entre 20,5% et 23,5% pour Fidera, et 7,2% du Capital Social Post-Adossement pour Atream. Sur cette même base, les actionnaires existants détiendront entre 4,7% et 10,8% du capital.

La réalisation de l'ensemble de ces opérations, qui doit être effective le 16 septembre 2022 au plus tard (sauf extension particulière), demeure soumise à conditions.

Les opérations soumises aux actionnaires comprennent une réduction de la valeur nominale des actions de 10 euros à 0,01 euro, par voie de réduction de capital devant être autorisée par les actionnaires réunis en assemblée générale annuelle le 31 mars prochain, une attribution gratuite de bons de souscription d'actions de la Société à tous les actionnaires présents au capital lors du lancement de l'augmentation de capital avec DPS, une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) d'un montant total brut de 50.085.656 euros au prix de 0,75 euro par action nouvelle (un DPS sera attribué à chaque action existante et 4 DPS permettront de souscrire à 27 actions nouvelles au prix de 0,75 euro par action nouvelle), une offre de liquidité proposée par Alcentra et Fidera à parité au titre de laquelle ces derniers s'engagent à acquérir auprès de tous les actionnaires qui le souhaiteront, les DPS en circulation au titre de l'augmentation de capital avec DPS, pour une valeur économique déterminée le jour précédant l'approbation de l'AMF sur le prospectus relatif à ladite augmentation de capital (le prix unitaire du DPS offert dans le cadre de l'offre de liquidité ne pourra excéder 0,22 euro), une augmentation de capital avec suppression du DPS d'un montant total brut de 149.914.344 euros au prix de 0,75 euro par action nouvelle, une conversion de dette en capital d'un montant de 551.532.491 euros via une émission d'actions à bons de souscription d'actions réservée aux créanciers financiers non sécurisés et à Pierre et Vacances Fi et libérée par voie de compensation avec le montant de leurs créances au prix de 4 euros par action nouvelle, et une attribution gratuite de "BSA Garants" à Alcentra et Fidera au prix d'exercice de 0,01 euro par action nouvelle et avec une durée de validité de 6 mois.