Pierre & Vacances revoit en hausse ses perspectives

(Boursier.com) — Pierre & Vacances annonce des résultats en forte croissance au 1er semestre 2022, supérieurs à ceux d'avant-crise, avec un CA hébergement en croissance de 7,5% vs 2019 et un Ebitda ajusté en augmentation de 89% vs 2019 (+21% hors produits non-récurrents). Le résultat net est en hausse de 24% vs 2019. Le groupe évoque aussi le franchissement des étapes préalables aux opérations de restructuration financière. Les perspectives sont revues à la hausse pour l'exercice 2021/2022, avec une confirmation des orientations stratégiques du plan Réinvention.

Au total, le chiffre d'affaires Groupe s'élève à 715,4 millions d'euros sur le 1er semestre, en croissance de 141% vs 2020/2021. Le chiffre d'affaires hébergement s'élève à 457,0 millions d'euros au 1er semestre 2021/2022, représentant plus de 3,5 fois le chiffre d'affaires enregistré au 1er semestre de l'exercice précédent. Au 1er semestre de l'exercice, le chiffre d'affaires des autres activités touristiques s'élève à 131 millions d'euros, en croissance de 240% par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent et de 10,6% par rapport à la même période en 2018/2019.

L'Ebitda ajusté est une perte de 8,8 millions d'euros, en forte progression par rapport à la perte enregistrée, dans un contexte de crise sanitaire, au 1er semestre 2020/2021 (-286,1 millions d'euros) et supérieur à celui du 1er semestre 2019.

La perte nette du groupe s'établit à 92,4 millions d'euros, en forte amélioration par rapport à la perte nette enregistrée au 1er semestre 2020/2021 dans un contexte de poursuite de crise sanitaire (-342 millions d'euros), et en amélioration de 24% par rapport au résultat net du 1er semestre 2019.

Concernant l'exercice 2021/2022 en cours, le groupe présente à date des prévisions à la hausse par rapport aux précédentes communications, avec un chiffre d'affaires des activités touristiques supérieur au budget (en croissance de près de 7% par rapport au chiffre d'affaires réalisé en 2019), un Ebitda ajusté groupe également supérieur au budget, estimé à 96 millions d'euros hors bénéfice d'éléments non-récurrents. Cet Ebitda ajusté est revu à la hausse par rapport à la précédente communication du 22 avril 2022 (Ebitda ajusté groupe alors anticipé à 83 millions d'euros hors éléments non-récurrents). La situation de trésorerie estimée à date serait de 451 millions d'euros au 30 septembre 2022 (vs 438 millions d'euros communiqués le 22 avril 2022), intégrant le bénéfice des aides susmentionnées et après réalisation des Opérations de Restructuration.

Le CA des activités touristiques est attendu à 1 620 millions d'euros en 2023 et 1 795 millions d'euros en 2025. L'Ebitda ajusté groupe est anticipé à 105 millions d'euros en 2023 et 170 millions d'euros en 2025, essentiellement générés par les activités touristiques. Les flux de trésorerie opérationnels sont attendus à 37 millions d'euros générés en 2023 et 65 ME en 2025. Le groupe prévoit par ailleurs de financer 381 millions d'euros de CAPEX sur la période 2022-2025, auxquels s'ajoutent près de 290 millions d'euros d'investissements financés par les propriétaires des Domaines Center Parcs sur cette même période.