Pierre & Vacances recule malgré les annonces

(Boursier.com) — Pierre & Vacances recule de 6% à 1,65 euros ce jeudi, alors que le groupe a affiché un EBITDA ajusté semestriel (structurellement négatif du fait de la saisonnalité des activités) en amélioration de 28% (+18 millions d'euros) par rapport au 1er semestre 2022 et de 43% (+36 millions d'euros) par rapport au 1er semestre 2019, année de référence pré-Covid.

La dynamique de croissance observée au 1er trimestre de l'exercice (+19,4%), favorisée par le rebond du secteur du tourisme après Covid, s'est poursuivie au 2ème trimestre (+20,3%), portant le chiffre d'affaires des activités touristiques à 704,7 millions d'euros sur l'ensemble du 1er semestre. Le chiffre d'affaires total atteint 808,8 ME, en progression de 13,1%.

La perte nette du groupe s'élève à -93,1 millions d'euros, stable par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent qui enregistrait 56 millions d'euros de produits non-récurrents, et en amélioration de 23% par rapport au résultat net du 1er semestre 2019.

"La bonne exécution du plan stratégique, les performances opérationnelles enregistrées au 1er semestre et le niveau du portefeuille de réservations touristiques à date (correspondant à 85% de l'objectif annuel, en avance par rapport au taux d'atteinte de l'exercice précédent), permettent au Groupe de confirmer le relèvement de ses prévisions financières au titre de l'exercice 2022/2023, annoncé le 18 avril 2023", s'est félicité la direction de Pierre & Vacances qui vise un chiffre d'affaires des activités touristiques à plus de 1.700 ME (vs. 1.660 ME précédemment), Un EBITDA ajusté groupe à plus de 130 ME (vs. 105 ME), et une génération de flux de trésorerie opérationnels à plus de 50 ME (vs. 37 ME).

Portzamparc souligne que le groupe est en avance sur sa trajectoire, tandis que les activités du groupe devraient être plébiscitées dans les prochains mois. De quoi rester à l'achat en visant un cours de 2,10 euros sur le dossier.