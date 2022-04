Pierre & Vacances : objectifs financiers actualités

(Boursier.com) — Pierre & Vacances-Center Parcs annonçait en mai, l'an dernier, son plan stratégique, RéInvention 2025, avec pour ambition de s'inscrire comme leader précurseur d'un nouveau tourisme de proximité réinventé et créateur de valeur, par une modernisation radicale de son offre, 100% expérientielle, plus digitale, personnalisée et servicielle, soutenue par une montée en gamme généralisée, et une performance durable, avec un développement sélectif et responsable, privilégiant des modes de contrats alternatifs à la prise à bail, et une organisation plus agile et efficace, aux coûts de structure allégés. Dans le cadre de l'accord lié à la restructuration du groupe conclu le 10 mars 2022, Alcentra, Fidera et Atream ont confirmé partager les orientations stratégiques de RéInvention 2025 en précisant qu'un délai supplémentaire pouvant aller de 12 à 24 mois dans la réalisation des objectifs financiers initialement établis (et légèrement révisés à l'automne 2021) ne pouvait être exclu au vu du contexte sanitaire et international actuel.

L'actualisation des objectifs financiers du plan du groupe intègre ce décalage calendaire, auquel s'ajoutent les principaux éléments suivants :

- une plus grande sélectivité des projets de développement retenus dans le plan d'affaires et un report calendaire de certains programmes (incidences en termes de marge immobilière et touristique) ;

- l'intégration à 100% du périmètre Villages Nature à compter du 15 décembre 2022 (vs. 50% précédemment) ;

- un renchérissement des coûts des matières premières et de l'énergie, et une inflation des salaires sur site (tensions sur le marché de l'emploi dans certains secteurs - notamment ménage et restauration) ;

- une approche plus conservatrice sur l'évolution des prix moyens de vente et des taux d'occupation, et de manière générale une prudence sur les objectifs, notamment sur les deux dernières années du plan pour lesquelles la qualité prédictive est plus incertaine.

Cette actualisation des orientations stratégiques a été agréée avec les investisseurs, étant rappelé que le plan d'affaires fait par nature l'objet de travaux continus.

Principaux objectifs exprimés selon le Reporting Opérationnel :

- Chiffre d'affaires des activités touristiques : 1 620 millions d'euros en 2023 (vs. 1 581 millions d'euros) et 1 795 millions d'euros en 2025 (vs 1 805 millions d'euros) ;

- EBITDA ajusté groupe : 105 millions d'euros en 2023 (vs. 137 millions d'euros) et 170 millions d'euros en 2025 (vs. 268 millions d'euros), essentiellement générés par les activités touristiques ;

- Flux de trésorerie opérationnels : 37 millions d'euros générés en 2023 (vs. 33 millions d'euros) et 65 millions d'euros en 2025 (vs 156 millions d'euros).

Le Groupe prévoit par ailleurs de financer 381 millions d'euros de CAPEX sur la période 2022-2025 (vs 375 millions d'euros), auxquels s'ajoutent près de 290 millions d'euros d'investissements financés par les propriétaires des Domaines Center Parcs sur cette même période.

Le plan d'affaires a en outre été projeté jusqu'en 2026, avec pour objectif en dernier exercice :

- un chiffre d'affaires des activités touristiques de 1 877 millions d'euros ;

- un EBITDA ajusté Groupe de 187 millions d'euros ;

- des flux de trésorerie opérationnels Groupe de 93 millions d'euros.

Enfin, concernant l'exercice 2021/2022 en cours, le groupe anticipe à date un chiffre d'affaires des activités touristiques supérieur au budget (en croissance de près de 7% par rapport au chiffre d'affaires réalisé en 2019), un EBITDA ajusté groupe également supérieur au budget, estimé à 83 millions d'euros hors bénéfice d'éléments non-récurrents (qui pourraient représenter un total positif de plus de 50 millions d'euros, dont notamment l'aide dite 'fermeture' perçue en France, les subventions sollicitées auprès du gouvernement fédéral allemand et l'incidence des accords conclus avec les bailleurs du groupe). Cet EBITDA ajusté est revu à la hausse par rapport à la précédente communication du 10 mars 2022 (EBITDA ajusté Groupe alors anticipé à 95 millions d'euros, soit 72 ME hors éléments non-récurrents). Le groupe table sur une situation de trésorerie estimée à date à 438 millions d'euros au 30 septembre 2022, intégrant le bénéfice des aides susmentionnées et après réalisation des Opérations de Restructuration. Pour rappel, la situation de trésorerie au 30 septembre 2022 mentionnée dans le communiqué du 10 mars dernier s'élevait à 390 millions d'euros, avant prise en compte de l'aide dite 'Fermeture' perçue en France.