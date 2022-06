Pierre & Vacances : fin de série

(Boursier.com) — Pierre & Vacances consolide de 1,3% à 7 euros après cinq séances consécutives de progression et un gain de plus de 6% sur la seule journée de mardi dans la foulée du relèvement de ses objectifs 2022. Le management s'attend désormais à un chiffre d'affaires Tourisme supérieur au budget (en croissance de près de 7% par rapport au chiffre d'affaires réalisé en 2019), un Ebitda ajusté groupe également supérieur au budget, estimé à 96 millions d'euros hors bénéfice d'éléments non-récurrents (contre 83 ME précédemment) et une trésorerie à fin septembre de l'ordre de 451 ME (contre 438 ME).

Dans l'attente de la finalisation des opérations de restructuration et de la bonne exécution du plan stratégique (montée en gamme des sites, amélioration progressive de l'opérationnel tout au long du plan stratégique...), Oddo BHF réitère son avis 'neutre' sur le dossier avec une cible ajustée de 6,5 à 7,5 euros à la suite de la mise à jour de ses hypothèses opérationnelles.