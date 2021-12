Pierre & Vacances fait le point sur sa situation

(Boursier.com) — Après un 1er semestre impacté par la crise sanitaire, une dynamique de reprise d'activité pendant la saison d'été a été notée chez Pierre & Vacances-Center Parcs.

La persistance de la pandémie et ses mesures restrictives ont cependant lourdement impacté les activités du groupe au cours du 1er semestre de l'exercice. En particulier, l'interdiction d'exploitation des remontées mécaniques sur l'hiver, ainsi que les fermetures ou restrictions d'accès aux espaces aquatiques, restaurants et activités intérieures, sportives et de loisirs, ont obligé le Groupe à fermer la quasi-totalité de ses exploitations sur le 1er semestre.

Dans ce contexte, et en l'absence de visibilité sur la sortie de crise, une procédure amiable de conciliation a été ouverte le 2 février 2021 par le Président du Tribunal de commerce de Paris. Cette procédure de prévention, à l'initiative du Groupe, avait pour objectif d'aboutir à des solutions amiables avec ses principaux partenaires, créanciers et bailleurs, sous l'égide des Conciliateurs. D'une durée initiale de 4 mois, elle a été prorogée jusqu'au 2 décembre 2021.

Les discussions entre le Groupe et ses différents partenaires financiers ont abouti à l'acceptation, le 10 mai 2021, d'une offre de Nouveau Financement1 en dette d'un montant de 300 millions d'euros, ayant principalement vocation à répondre aux besoins à court terme du Groupe dans l'attente de la réalisation d'une opération de renforcement de ses fonds propres. Ce Nouveau Financement est composé d'une 1ère tranche de 175 millions d'euros, mise à disposition le 24 juin 2021, et d'une 2nde tranche de 125 millions d'euros (dont 34,5 millions d'euros sous forme de prêt garanti par l'Etat), tirée le 1er décembre 2021. Conformément aux termes de ce Nouveau Financement, une fiducie-sûreté portant sur les titres de la filiale française Center Parcs Holding a été mise en place le 22 septembre 2021. Elle aura vocation à être résiliée dès la réalisation de l'opération de renforcement des fonds propres, sous réserve du remboursement intégral du Nouveau Financement.

Ce Nouveau Financement est à échéance septembre 2022 (à l'exception du Nouveau PGE Groupe qui dispose d'une maturité conforme aux conditions usuelles).

Simultanément, le groupe, qui a suspendu le règlement des loyers des partenaires des sociétés concernées par la conciliation, a mené des discussions avec ses bailleurs ou leurs principaux représentants dans la perspective d'élaborer des solutions communes sur le traitement des loyers. Le Groupe a ainsi adressé, au cours de l'exercice 2020/2021, deux propositions d'avenant au contrat de bail à ses propriétaires individuels (le 28 juin et le 8 septembre). Le 1er avenant, assorti d'un certain nombre de compensations et d'engagements de la part du groupe, proposait, selon certaines conditions et modalités, le versement d'un montant représentant 50% des loyers contractuels pour la période du 15 mars 2020 au 30 juin 2021, et au choix des propriétaires, le versement d'un loyer fixe de 72,5% du loyer contractuel du 1er juillet au 31 décembre 2021, ou le versement d'un loyer variable, avec un minimum garanti de 50% du loyer contractuel du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022.

Cet avenant a été amélioré en septembre, compte tenu des bonnes performances estivales, offrant une reprise totale et rétroactive du paiement des loyers à compter du 1er juillet 2021. Au 30 septembre 2021, le taux d'acceptation de cet avenant s'élevait à 59,3%. Le groupe a par ailleurs obtenu des accords bilatéraux avec la quasi-totalité de ses bailleurs institutionnels.

En parallèle des discussions avec ses différents créanciers, le groupe a conduit un processus structuré de recherche de nouveaux investisseurs en capital afin de renforcer ses fonds propres.

Plan stratégique Réinvention

Le 18 mai, le groupe a annoncé son nouveau Plan Stratégique Réinvention à l'horizon 2025.

Ce Plan Stratégique, créateur de performance et de valeur, repose sur une nouvelle vision d'un tourisme de proximité réinventé, avec trois décisions majeures, en phase avec la raison d'être du Groupe :

- une modernisation radicale et une montée en gamme généralisée de notre offre, supportée par des investissements supplémentaires (130 millions d'euros) par rapport au précédent plan, en complément d'un programme de rénovation de plus de 700 millions d'euros sur les Domaines Center Parcs, financé majoritairement par leurs propriétaires,

- la bascule d'une offre d'hébergeur à une offre expérientielle, plus digitale, personnalisée et servicielle,

- un développement ambitieux et responsable de nouveaux concepts, plaçant nos expertises immobilières au service de l'expérience client.

Les objectifs financiers de cette stratégie, tels que présentés le 18 mai, ont été légèrement révisés, pour tenir compte notamment (i) d'un niveau d'activité attendu plus élevé en 2022 du fait de la reprise post-sanitaire plus rapide qu'anticipé (ii) de décalages de rénovation de Domaines Center Parcs et de projets immobiliers en conséquence de la crise Covid.

Il est par ailleurs rappelé que ces objectifs financiers ont été établis avec l'hypothèse d'une absence d'évolution défavorable du contexte épidémique et demeurent conditionnés à la réalisation du processus d'adossement en cours.

Les principaux objectifs révisés, exprimés selon le Reporting opérationnel, sont synthétisés ci-après :

- Un chiffre d'affaires envisagé des activités touristiques s'élevant à :

1.581 millions d'euros en 2023 (vs 1.587 millions d'euros annoncés en mai dernier),

1.805 millions d'euros en 2025 (vs 1.838 millions d'euros annoncés en mai dernier), en croissance de 440 millions d'euros par rapport à 2019

- Un EBITDA cible du Groupe de :

137 millions d'euros en 2023 (vs 146 millions d'euros annoncés en mai dernier),

268 millions d'euros en 2025 (vs 275 millions d'euros annoncés en mai dernier), dont 246 millions d'euros générés par les activités touristiques et 22 millions d'euros par les activités immobilières. La marge opérationnelle courante des activités touristiques devrait atteindre 5% en 2023 et 10% en 2025 (sans changement vs plan d'affaires de mai 2021)

- Des flux de trésorerie avant financement de :

34 millions d'euros en 2023 (vs 49 millions d'euros annoncés en mai dernier),

157 millions d'euros en 2025 (vs 176 millions d'euros annoncés en mai dernier), soit une génération de trésorerie opérationnelle de 263 millions d'euros sur la période 2022 à 2025 (vs 273 millions d'euros annoncés en mai dernier).

Par ailleurs, la réorganisation opérationnelle et juridique mise en place depuis le 1er février 2021, se traduisant par le regroupement de chacune des activités du groupe au sein de Business Lines distinctes et autonomes, entraine une modification de l'information sectorielle en application de la norme IFRS8. La principale conséquence pour la communication des résultats du Groupe est la présentation de la contribution de chaque secteur opérationnel, en ce compris le secteur opérationnel " Adagio "7. Les exercices antérieurs au changement de la structuration juridique sont présentés par activité (Tourisme et Immobilier), conformément au reporting opérationnel historique du groupe.

Résultat Opérationnel Courant

Après un 1er semestre lourdement impacté par la fermeture ou l'exploitation avec une offre réduite d'un grand nombre de sites (perte opérationnelle courante de -307,2 millions d'euros), le 2ème semestre dégage un résultat opérationnel courant positif (+70,5 millions d'euros), démontrant une nouvelle fois la pertinence des fondamentaux du Groupe et sa capacité de rebond post épisodes de crise sanitaire. Le résultat opérationnel courant du groupe s'établit ainsi à -236,7 millions d'euros sur l'ensemble de l'exercice 2020/2021 (vs. -171,5 millions d'euros en 2019/2020), pénalisé par plus de 5 mois de fermeture ou d'exploitation partielle de ses sites (vs. 2,5 mois pour l'exercice précédent).

La baisse de chiffre d'affaires des activités touristiques du Groupe sur l'ensemble de l'exercice (-222 millions d'euros) se traduit par une perte de près de - 150 millions d'euros en résultat opérationnel courant par rapport à l'exercice 2019/2020.

Cette incidence est cependant partiellement compensée par :

- une augmentation des indemnisations liées à la baisse d'activité pour un montant de 69 millions d'euros (environ 35 millions d'euros au titre de l'activité partielle, essentiellement en France, et 34 millions d'aides publiques enregistrées au 2ème semestre de l'exercice, dont 19 millions d'euros au titre des dispositifs " coûts fixes " et " fonds de solidarité " en France, et 15 millions d'euros au titre d'aides financières publiques en Allemagne).

- des économies additionnelles réalisées dans le cadre du plan Change Up (+19 millions d'euros vs FY 2020)

La charge de loyer est quasi-stable par rapport à celle de l'exercice précédent (hausse de 3 millions d'euros), la baisse des loyers liée à l'attrition du stock induite par une politique sélective de renouvellement des baux (20 millions d'euros) étant compensée par des économies de loyers dans le cadre des discussions avec les bailleurs du Groupe moins importantes que celles enregistrées au cours de l'exercice précédent (47 millions d'euros en FY 2021 vs près de 70 millions d'euros en FY 2020).

Les économies de loyers sur l'exercice 2021 sont en effet limitées :

- aux économies nettes réalisées par l'application des avenants signés par 59,3% des bailleurs individuels au 30 septembre 2021 (franchise équivalente à 7,5 mois de loyers, dont 5 mois au titre de l'exercice 2021, soit une économie pour le Groupe de l'ordre de 29 millions d'euros sur l'exercice, compensée en grande partie par une charge de 28 millions d'euros correspondant à la valeur faciale des bons séjours attribués aux signataires de l'avenant). Le résultat de l'exercice enregistre par ailleurs une économie de 7 millions d'euros relative aux loyers suspendus envers les bailleurs non-signataires au titre des périodes de fermeture administrative durant lesquelles le Groupe considère, sur la base du fondement juridique de l'exception d'inexécution ou sur celui des dispositions de l'Art. 1722 du Code Civil, que la dette de loyer est éteinte.

- aux économies nettes réalisées par l'application des accords conclus avec les bailleurs institutionnels, représentant un montant de l'ordre de 39 millions d'euros au titre de l'exercice FY 2021 (franchises / variabilisation des loyers avec minimum garantis, nettes du provisionnement de loyers au titre de clauses de retour à meilleure fortune).

L'exercice 2020 enregistrait une économie de loyers de près de 70 millions d'euros (30 millions d'euros au titre des loyers des bailleurs individuels suspendus sur la période de fermeture administrative et 40 millions d'euros au titres des accords négociés avec les bailleurs institutionnels).

Au total, le résultat opérationnel courant s'établit à -236,7 millions d'euros (vs -171,5 millions d'euros sur l'exercice précédent).

Point sur le processus d'adossement en cours

Dans le cadre du processus d'adossement, le Groupe a reçu, à la date de ce publication de ce communiqué, une offre ferme émanant d'investisseurs, dont certains sont par ailleurs créanciers du Groupe. Cette offre, actuellement en cours de discussion avec le Groupe et son actionnaire majoritaire, demeure notamment soumise à l'accord des créanciers financiers sur le schéma envisagé.

Les discussions se poursuivent parallèlement avec d'autres candidats.

La signature d'un accord définitif devrait intervenir en début d'année 2022.

Compte tenu de la mise à disposition de la seconde tranche du Nouveau Financement et de la remise d'une offre ferme, les comptes sociaux et consolidés ont été arrêtés selon le principe de continuité d'exploitation, sur la base d'une hypothèse de réalisation du processus d'adossement en cours.

Point sur les négociations avec les bailleurs individuels

Le 8 septembre 2021, le groupe avait adressé à ses propriétaires individuels un nouvel avenant améliorant la proposition initiale de fin juin 2021. Au 15 octobre, plus de 63% des propriétaires individuels avaient accepté cet avenant. Des discussions se sont poursuivies avec plusieurs représentants des bailleurs individuels et ont abouti, le 10 novembre 2021, à une ultime proposition alternative du Groupe8 soutenue par la majorité des représentants des propriétaires, dont plusieurs représentants de bailleurs non-signataires des deux premiers avenants.

Cette nouvelle option, proposée par le Groupe à l'ensemble de ses bailleurs, prévoit désormais pour la période entre mars 2020 et juin 2021 une franchise de 5 mois consentie par le bailleur signataire (versus 7,5 mois dans le premier avenant), soit un versement de la part du Groupe d'un montant équivalent à 11 mois de loyers sur la période de 16 mois considérée, ou près de 70% des loyers contractuels. En contrepartie, les bailleurs signataires de ce nouvel avenant renonceront (i) au reversement de toutes indemnités envisagées par l'Etat, et (ii) à la remise des bons de séjours d'une valeur de 2700 EUR TTC, tels que ces engagements figuraient dans l'avenant de septembre.

La mise en oeuvre par le Groupe de cette nouvelle option demeure conditionnée à la signature par un nombre de bailleurs individuels du Groupe, signataires de l'avenant de septembre et de cette nouvelle proposition, représentant au moins 85% des lots, toutes résidences confondues. Le Groupe pourra toutefois décider de renoncer à cette condition dont il est le seul bénéficiaire, et d'appliquer, s'il le souhaite, cette nouvelle proposition, quand bien même ce seuil ne serait pas atteint.

La période d'adhésion à cette nouvelle proposition est ouverte du 15 novembre 2021 au 2 décembre 2021 pour les nouveaux signataires et, sous réserve de la réalisation de la condition suspensive susvisée, du 3 décembre 2021 au 31 décembre 2021 pour les signataires de l'avenant de septembre qui souhaiteraient y adhérer, sauf prorogation décidée par le Groupe.

A la date du 30 novembre 2021, le taux d'adhésion global (tout avenant confondu) est supérieur à 75%. Le taux définitif fera l'objet d'une communication le 6 décembre prochain à la clôture.