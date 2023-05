Pierre & Vacances confirme le relèvement des prévisions à l'issue du premier semestre

(Boursier.com) — Pierre & Vacances affiche un EBITDA ajusté semestriel (structurellement négatif du fait de la saisonnalité des activités) en amélioration de +28% (+18 millions d'euros) par rapport au 1er semestre 2022 et de 43% (+36 millions d'euros) par rapport au 1er semestre 2019, année de référence pré-Covid.

La dynamique de croissance observée au 1er trimestre de l'exercice (+19,4%), favorisée par le rebond du secteur du tourisme après Covid, s'est poursuivie au 2ème trimestre (+20,3%), portant le chiffre d'affaires des activités touristiques à 704,7 millions d'euros sur l'ensemble du 1er semestre. Le chiffre d'affaires total atteint 808,8 ME, en progression de 13,1%. La perte nette du Groupe s'élève à -93,1 millions d'euros, stable par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent qui enregistrait 56 millions d'euros de produits non-récurrents, et en amélioration de 23% par rapport au résultat net du 1er semestre 2019.

"La bonne exécution du plan stratégique, les performances opérationnelles enregistrées au 1er semestre et le niveau du portefeuille de réservations touristiques à date (correspondant à 85% de l'objectif annuel, en avance par rapport au taux d'atteinte de l'exercice précédent), permettent au Groupe de confirmer le relèvement de ses prévisions financières au titre de l'exercice 2022/2023, annoncé le 18 avril 2023", se félicite Pierre & Vacances qui vise, en l'occurrence un chiffre d'affaires des activités touristiques à plus de 1 700 MEUR (vs. 1 660 MEUR précédemment), Un EBITDA ajusté Groupe à plus de 130 MEUR (vs. 105 MEUR), et une génération de flux de trésorerie opérationnels à plus de 50 MEUR (vs. 37 MEUR)