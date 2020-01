Pierre & Vacances-Center Parcs : up, up, up !

(Boursier.com) — Pierre & Vacances-Center Parcs qui a présenté aujourd'hui son nouveau plan stratégique à l'horizon 2024, "Change Up", grimpe de près de 10% en Bourse de Paris, à 24 euros. Piloté par Yann Caillère, Directeur Général du Groupe depuis septembre 2019, l'objectif de ce plan est d'accélérer la transformation du Groupe par des performances opérationnelles en hausse. Ce plan ambitionne à la fois de dynamiser la croissance organique des activités du Groupe en optimisant l'existant, et de conduire un développement sélectif avec de stricts critères de rentabilité...

Sur le plan financier, les objectifs de 'Change Up' passent par une croissance annuelle moyenne du chiffre d'affaires hébergement de +6% (+4,7% de croissance à périmètre constant). Les objectifs, soutenus par un plan d'économies de 50 ME, devraient générer une trésorerie d'environ 350 ME sur la période du plan (2020-2024).

Portzamparc parle d'une plan "ambitieux, toutefois les premières interventions de M. Caillère (et la liberté qui semble lui être accordée), les premiers signes sur la MOC Tourisme 2018/19, et les premières tendances de la saison 2019/20, rendent de plus en plus crédibles ces objectifs. Nous confirmons notre opinion Acheter" conclut l'analyste.

Analyse plus fine

Au 30 septembre 2019, le groupe exploitait 2.852 sites touristiques en Europe... Les performances de ces résidences et 'resorts' ont fait l'objet d'une analyse individuelle approfondie afin de définir leur capacité à atteindre un niveau de rentabilité cible (taux d'EBIT à 5% du chiffre d'affaires). Cette analyse sera suivie et reconduite chaque année. Ainsi, certaines résidences, dont la rentabilité ou le niveau de stock seraient insuffisants, seront transférées à maeva.com en mandats de gestion.

'Change Up' accélérera la modernisation et la montée qualitative de son parc touristique, en augmentant son offre "premium", en créant de nouveaux concepts (Lifestyle by P&V pour les Millennials), en rénovant son parc et en enrichissant ses activités.

Ce plan poursuivra également la transformation digitale du groupe en plaçant la Data et l'Intelligence Artificielle au coeur de son modèle d'innovation.

Côté immobilier, 'Change Up' mettra en place des mesures strictes de maîtrise et de réduction du prix de revient des projets par la refonte des process en amont avec un focus sur les niveaux de loyer acceptables; Le renforcement de l'implication de la Direction des Achats; Les procédures de contrôle renforcées et le suivi régulier tout au long de la phase de construction; L'optimisation des modalités de gestion avec les investisseurs particuliers et institutionnels; La rationalisation des coûts de commercialisation.