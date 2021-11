Pierre & Vacances Center Parcs : l'incertitude pèse

(Boursier.com) — Dans des volumes assez copieux pour le dossier, Pierre & Vacances Center Parcs trébuche de 3,5% à 8,8 euros en matinée à Paris, portant son passif depuis le premier janvier à près de 40%. La situation reste très difficile pour le numéro un européen des résidences de loisirs, toujours à la recherche de fonds pour redresser la barre. Alors que la société avait indiqué le mois dernier avoir reçu plusieurs offres indicatives, une seule offre ferme aurait été déposée pour recapitaliser le groupe, selon 'Les Echos'. Le groupement réunissant les fonds Alcentra et Fidera, et la société d'investissement Atream a concrétisé son intérêt pour la totalité de l'entreprise. Bpifrance s'est vu proposé d'investir à leurs côtés, selon les sources du quotidien économique.

Selon un connaisseur du dossier cité par le journal, le manque d'offres globales témoigne de la complexité du dossier Pierre & Vacances Center Parcs. D'une part, le groupe supporte un total de dettes de plus de 1 milliard d'euros, et nécessite sans tarder une injection de fonds de l'ordre de quelque 300 à 400 ME afin de rembourser son financement bancaire obtenu au printemps (320 ME avec les intérêts). La solution passera donc avec une forte probabilité par de la conversion de dette en capital, et des abandons de créances. D'autre part, PVCP devra faire face au remboursement de son prêt garanti par l'Etat (PGE) de 240 ME, qui devra sans doute être restructuré.