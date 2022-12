Pierre & Vacances-Center Parcs : des performances opérationnelles 2021/2022 supérieures à celles d'avant-crise

(Boursier.com) — Pierre & Vacances-Center Parcs présente des performances opérationnelles 2021/2022 supérieures à celles d'avant-crise et aux dernières prévisions communiquées le 2 août 2022. Le Chiffre d'affaires des activités touristiques grimpe de +13,1% par rapport à 2018/2019. L'EBITDA ajusté hors bénéfice d'éléments non-récurrents est de 105 millions d'euros (vs 96 millions d'euros selon les dernières prévisions communiquées le 2 août 2022 et 79 millions d'euros en 2018/2019).

La trésorerie brute s'inscrit à 470 millions d'euros au 30.09.2022 (contre 451 millions d'euros selon les dernières prévisions communiquées le 2 août 2022).

Opérations de restructuration capitalistique et financière finalisées

-Recapitalisation : +755 millions d'euros, portant les fonds propres à 241 millions d'euros au 30.09.2022;

-Désendettement : (715) millions d'euros, se traduisant par une dette nette négative de (67) millions d'euros 30.09.2022;

-Nouvel actionnariat et gouvernance entièrement renouvelée;

-Plan stratégique RéInvention : une première année d'exécution avec des résultats tangibles;

-Poursuite du plan de rénovation des sites et de la montée en gamme de l'offre;

-Initiatives menées autour de la refonte du parcours client, de la digitalisation de l'expérience et de la stratégie commerciale;

-Lancement de nombreux chantiers visant à la réduction des coûts de structure;

-Déploiement d'une nouvelle culture d'entreprise orientée cash/ROI.