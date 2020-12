Pierre & Vacances : avertit le marché

Pierre & Vacances : avertit le marché









Crédit photo © Pierre & Vacances

(Boursier.com) — Le groupe Pierre & Vacances fait le point sur ses perspectives ce mercredi soir : "La pandémie du COVID-19 connaît une seconde vague qui a amené les différents gouvernements européens à prendre de nouvelles mesures de restriction à compter de début novembre. Le groupe a ainsi été contraint de fermer la quasi-totalité de ses sites Pierre & Vacances et Center Parcs pour une période de 8 semaines environ à partir du 2 novembre 2020.

Ainsi, compte tenu de l'incidence de la crise sanitaire sur les activités du groupe, de même que pour l'exercice 2019/2020, les performances opérationnelles et la génération de trésorerie ne seront pas en ligne pour l'exercice 2020/2021 avec les sous-jacents du plan 'Change Up' tel que présenté le 29 janvier 2020, et ne permettent pas d'envisager un retour à la profitabilité dès cet exercice. Le groupe dispose néanmoins à date d'une liquidité suffisante pour surmonter cette nouvelle crise sur un horizon de douze mois".

"Les bonnes performances du 4ème trimestre de l'exercice 2019/2020 ont illustré la capacité du groupe à rebondir rapidement pour retrouver la trajectoire du plan Change Up dont la mise en oeuvre opérationnelle (économies de coûts, montée en gamme, digitalisation...) se poursuit par ailleurs conformément au calendrier initial" conclut la direction de P&V.