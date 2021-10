Pierre et Vacances : ventes annuelles en baisse de 21,7%

(Boursier.com) — Pierre et Vacances publie ses ventes annuelles.

Après un premier semestre affecté par les mesures restrictives dans le contexte de crise sanitaire, une reprise progressive au 3ème trimestre de l'exercice et de très bonnes performances sur la période estivale, le chiffre d'affaires de l'exercice s'élève à 801,1 ME, en retrait de -21,7% par rapport à l'exercice précédent et de -41,3% par rapport à l'exercice 2018/2019.

Le processus d'adossement en vue de la recherche d'investisseurs se poursuit conformément à ses termes.

La société a reçu plusieurs offres indicatives réitérées et a procédé à une première pré-sélection des candidats investisseurs, lesquels approfondissent désormais leurs travaux d'audit en vue de la remise de leur offre ferme