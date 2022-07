Pierre et Vacances : une hausse de saison !

(Boursier.com) — Pierre et Vacances grimpe de près de 4% ce mercredi, à 5,32 euros. Après une progression de 141% entre le 1er semestre 2020/2021 et celui de 2021/2022, le chiffre d'affaires du groupe a continué de grimper au 3e trimestre, avec une hausse de 118% par rapport au même trimestre de l'exercice précédent. Au total, le chiffre d'affaires groupe s'élève à 1,161 milliard d'euros sur les 9 premiers mois de l'exercice 2021/2022 (501,9 ME), en croissance de +131% par rapport à l'exercice 2020/2021. Pierre et Vacances surperforme ainsi son niveau d'avant-crise...

Perspectives pour le 4e trimestre

Compte tenu des réservations touristiques à date sur le 4e trimestre de l'exercice 2021/2022, le Groupe anticipe à ce jour, en comparaison avec le 4e trimestre 2018/2019 (avant-Covid) :

- une forte croissance d'activité pour Center Parcs,

- un chiffre d'affaires en progression pour Pierre & Vacances en France, retraitée de la baisse du nombre d'appartements commercialisables (baisse de l'offre vs 2018/2019 comparable à celle observée au 3e trimestre),

- une hausse significative pour les activités de maeva.com,

- une accélération du redressement de l'activité des résidences Adagio, avec une croissance attendue du chiffre d'affaires par rapport à l'été 2019.

"Une nouvelle bonne publication qui confirme le net redressement opérationnel du groupe, en phase avec son plan 2025... voire même avec un peu d'avance !" commente Portzamparc qui souligne que le risque majeur identifié concerne l'inflation des salaires (intra groupe ou prestataires externes), mais le management se veut confiant quant à sa capacité d'amortir le phénomène dans un contexte de nette hausse du RevPar... Verdict : "Acheter, avec un objectif ajusté de 2,4 à 2,3 euros après la mise à jour de nos paramètres de marché".