Pierre et Vacances : un chiffre d'affaires annuel à un niveau record

(Boursier.com) — Le Groupe Pierre et Vacances enregistre un chiffre d'affaires en hausse de 8,2% sur l'ensemble de l'exercice 2022-2023. Celle-ci est portée par l'ensemble des marques pour un chiffre d'affaires global à un niveau record de 1,914 milliard d'euros.

Le 4e trimestre affiche une croissance de +5,3%, à 640,6 ME.

Perspectives

Les performances de Pierre et VAcances confortent les prévisions financières du Groupe pour l'exercice 2022/2023, déjà révisées à la hausse le 18 avril 2023 comme suit :

- Un Ebitda ajusté Groupe à plus de 130 ME ;

- Une génération de flux de trésorerie opérationnels à plus de 50 ME

"Avec une croissance à deux chiffres de ses activités touristiques pour le second exercice consécutif, le Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs démontre la pertinence de sa stratégie RéInvention. Les investissements soutenus et continus sur la rénovation et la montée en gamme de notre produit, accompagnés de la bascule vers une offre expérientielle, nous permettent d'atteindre un niveau de satisfaction clients record et de répondre aux nouvelles aspirations de nos clients pour un tourisme local et responsable. Cette performance soutenue, portée par l'ensemble de nos marques, permet de conforter nos dernières prévisions de résultat et de flux de trésorerie pour l'exercice 2022/2023, révisées à la hausse en avril dernier", indique Franck Gervais, Directeur Général de Pierre & Vacances-Center Parcs, qui ajoute : "Forts de l'avance prise sur la réalisation de nos objectifs stratégiques, ainsi que du niveau de réservations à date pour la saison hivernale, supérieur à celui de l'exercice précédent, nous abordons l'exercice 2023/2024 avec confiance, tout en restant attentifs aux enjeux suscités par un contexte économique incertain".