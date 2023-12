Pierre et Vacances : rouge vif malgré une belle publication

(Boursier.com) — Dans de gros volumes, Pierre et Vacances consolide encore de 4,7% à 1,31 euro malgré l'annonce de résultats annuels records. TP ICAP Midcap parle d'une belle publication avec l'atteinte de l'ensemble des guidances et une structure financière renforcée. La perte nette affichée est anecdotique et reflète des éléments exceptionnels, non cash. La guidance d'EBITDA pour 2024 est dans le haut de fourchette de ses anticipations, en attendant la révision probablement à la hausse des objectifs 2025 et 2026 compte tenu de l'avance prise sur le plan Réinvention. L'offre du groupe est, selon le broker, parfaitement positionnée pour répondre aux contraintes économiques de sa clientèle familiale malgré la montée en gamme. Au final, la firme continue donc pour le moment son sans-faute pour la réalisation de son plan Réinvention, de quoi confirmer la recommandation 'achat' de l'analyste avec un objectif de 2,2 euros.

Oddo BHF met en avant la bonne visibilité après ces résultats meilleurs que prévu. L'analyste maintient son opinion 'surperformance' et se dit confiant dans la capacité du groupe à poursuivre la bonne exécution de son plan stratégique. Le courtier pense que la société dispose de plusieurs catalyseurs : un positionnement unique orienté vers le tourisme de proximité ; un parc rénové permettant d'améliorer les taux d'occupation et les prix ; une confiance affichée quant à la capacité du groupe à gérer la forte inflation grâce à la hausse des prix et au plan d'économie de coûts ; une situation de cash net et une valorisation qui reflète une décote autour de plus de 30% par rapport à la moyenne historique (VE/EBITDA 2024e à 3,4x).